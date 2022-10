Tour de France 2023 : à quoi pourrait ressembler le parcours de la 110e édition

Le parcours du Tour de France 2023 sera dévoilé ce jeudi, au Palais des Congrès (Paris), et cette 110e édition, qui s’élancera d’Espagne le 1er juillet, ne devrait pas laisser beaucoup de répit au peloton.

Le peloton va savoir. Le parcours du Tour de France 2023 sera dévoilé, ce jeudi, au Palais des Congrès (Paris) par les organisateurs. Un moment toujours très attendu par les coureurs et tous les amateurs de cyclisme curieux de savoir à quoi va ressembler ce tracé. Concernant le départ, il n’y aura pas de surprise. Cette 110e édition s’élancera, le 1er juillet prochain, d’Espagne, et plus précisément du Pays basque espagnol. Après Saint-Sébastien en 1992, c’est la deuxième fois dans l'histoire de la Grande Boucle que le départ sera donné depuis cette région, où trois étapes seront au programme.

