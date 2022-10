Espagne : Sergio Ramos de retour en sélection pour la Coupe du monde ?

Sergio Ramos figurerait dans une pré-liste de 55 joueurs établie par le sélectionneur de l’équipe d’Espagne Luis Enrique pour la Coupe du monde au Qatar, laissant entrevoir un possible retour avec la Roja.

Sergio Ramos va-t-il disputer la cinquième Coupe du monde de sa carrière ? Un espoir subsiste pour le défenseur espagnol aux 180 sélections avec la Roja. Âgé de 36 ans, le joueur du PSG serait présent dans la pré-liste de 55 joueurs établie par le sélectionneur de l’équipe d’Espagne Luis Enrique pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), et qui doit être enregistrée auprès de la Fifa avant ce vendredi. Tous les espoirs sont donc permis pour l’ancien madrilène, qui n’a plus porté le maillot de la sélection ibérique depuis mars 2021.

Et Sergio Ramos a d’autant plus de raisons d’y croire qu’il semble enfin délester de ses problèmes physiques qui lui ont gâché sa dernière saison avec le Real Madrid et sa première avec le PSG. Depuis le début de cet exercice, l’Espagnol a enchaîné les rencontres au sein de la défense parisienne aussi bien en championnat (10 matchs) qu’en Ligue des champions (5 matchs).

Mais sa présence dans cette liste ne garantit rien. Lors du dernier rassemblement, il avait déjà reçu une pré-convocation sans pour autant être retenu par Luis Enrique. Sergio Ramos sera fixé et saura s’il fait partie de 26 joueurs convoqués lors de l’annonce de la liste prévue le 11 novembre prochain.