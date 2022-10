Strasbourg-Marseille, 13e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Marseille, qui reste sur trois défaites consécutives, se déplace à Strasbourg, ce samedi (21h), pour la 13e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Marseille est dans une mauvaise passe. Après un début de saison sans accroc en championnat, le club olympien reste sur trois défaites consécutives, après ses revers contre Ajaccio (1-2), le PSG (1-0) et Lens (1-0), et a perdu sa place sur le podium. Avant leur match décisif de Ligue des champions, mardi, contre Tottenham, les hommes d’Igor Tudor vont tenter de relever la tête, ce samedi, lors du déplacement à Strasbourg pour la 13e journée de Ligue 1.

Une nouvelle contre-performance en Alsace renforcerait les doutes autour de l’équipe phocéenne, surtout face à une formation strasbourgeoise qui n’a remporté qu’un seul match depuis le début de la saison et qui pointe à la 16e place au classement. Et le coach marseillais est focalisé sur ce rendez-vous. «Le match le plus important est maintenant celui de Strasbourg. On doit le préparer bien et ensuite on pensera à Tottenham», a confié Igor Tudor mercredi à l’issue de la défaite sur la scène européenne à Francfort (2-1).

Et seule une victoire à La Meinau permettrait à Alexis Sanchez et ses coéquipiers d’aborder la rencontre face au club anglais dans les meilleures conditions.

