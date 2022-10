Football : Karim Benzema, blessé, rate un nouveau match à trois semaines de la Coupe du monde

Karim Benzema va manquer un nouveau match avec le Real Madrid. L’international français a fait comprendre qu'il souffrait encore de sa blessure à la cuisse gauche.

La préparation du Ballon d’Or 2022 pour la prochaine Coupe du monde de football, qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre prochain, est loin d’être optimale. En effet, Karim Benzema, après avoir manqué l’entraînement collectif des Merengues, ne participera pas à la prochaine rencontre du Real Madrid face à Gérone, ce dimanche 30 octobre.

Après avoir reçu le Ballon d'Or 2022 des mains de Zinédine Zidane le 17 octobre à Paris, Karim Benzema a joué 90 minutes à Elche, où il a contribué à la victoire des siens, 3-0, avec un but. Mais le 22 octobre, le Real a annoncé que son goleador français souffrait d'une «fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche».

Depuis, il a manqué les rencontres contre Séville et Leipzig, en Ligue des champions. L’international français a encore indiqué qu’il souffrait trop de la cuisse gauche pour retrouver une place sur les terrains. «Il s'est entraîné hier et ne se sentait pas à l'aise après. Il a fait un test et tout s'est bien passé, mais nous devons prendre en compte la sensation du joueur. Il n'est pas encore à cent pour cent», a déclaré Carlo Ancelotti.

Encore absent en Ligue des champions ?

Selon le média Relevo, le joueur du Real Madrid serait aussi absent pour la réception du Celtic Glasgow, ce mercredi 2 novembre, lors de la dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions. Si le Ballon d’Or 2022 a pour ambition de revenir rapidement sur les terrains, le staff de l’équipe de France a de quoi s’inquiéter. De nombreux cadres des Bleus, dont Paul Pogba et Raphaël Varane, sont déjà blessés et la préparation délicate d’un joueur de la stature de Karim Benzema n’est pas une bonne nouvelle à trois semaines du début de la compétition.

«Il faut que le joueur soit guéri, ça, c'est la condition. Sans celle-là, il n’y a même pas à se poser la question. Ensuite, il faut évaluer la condition athlétique. Tout dépend de la longueur de l’arrêt, le nombre de matchs qu’ils auraient pu faire entre leurs blessures et le moment où ils seront avec nous. Et un troisième aspect, c’est la concurrence au poste», a déclaré Didier Deschamps lors d’un entretien accordé à Brut, en réponse à la question de la présence potentielle des joueurs actuellement blessés pour la prochaine Coupe du monde.