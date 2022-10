Boxe : Jake Paul envoie la légende du MMA Anderson Silva au tapis (vidéo)

Le Youtubeur américain Jake Paul a dominé la légende du MMA, Anderson Silva, lors d’une exhibition en Arizona.

Pour un Youtubeur, faire carrière dans la boxe n’est pas chose aisée. Pourtant, Jake Paul a enchaîné une victoire en six combats, après son succès (77-74, 78-73, 78-73) contre l’ancienne légende de l’UFC, le Brésilien Anderson Silva, ce samedi 29 octobre. Sa victoire n’a souffert d’aucune contestation puisque la décision des trois juges a été unanime.

Lors de ce combat d’exhibition en Arizona, Jake Paul a dominé, mais Silva a donné du fil à retordre à son adversaire du jour. C’est au huitième et dernier round que le Youtubeur a compris qu’il allait remporter ce combat, lorsqu'il a envoyé son adversaire au tapis pour la deuxième fois après un crochet du droit.

«Il est l'idole de mon enfance. Il m'a inspiré à devenir bon», a déclaré Jake Paul, qui a déclaré qu’il vouait une grande admiration pour Silva.

Le Youtubeur de 25 ans a profité de la conférence de presse après son combat pour provoquer Nate Diaz : «Je veux Nate Diaz. Il a essayé d’entrer dans mon vestiaire et de faire de la merde, mais il fuit toujours la putain d’arène. Alors Nate Diaz, arrête d’avoir peur et combats-moi. Et Canelo, toi aussi. Vous avez dit : ‘Oh, vous ne pouvez pas battre un attaquant, vous ne pouvez pas battre une légende comme Anderson Silva!' Je viens de le faire, alors pourquoi ne puis-je pas battre Canelo? N’importe qui, n’importe quand, n’importe où».

D’ailleurs, Nate Diaz, qui était présent dans les tribunes pendant ce combat, a eu une altercation avec l’un des membres de l’équipe de Jake Paul. Il aurait giflé ce dernier sous l'œil de quelques caméras.