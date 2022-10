Football : Trois jours après avoir été poignardé, Pablo Mari est sorti de l’hôpital

Pablo Mari, blessé dans une attaque meurtrière au couteau survenue, jeudi, dans un supermarché de Milan (Italie), a pu quitter l’hôpital et rentrer chez lui, a annoncé son club de l’AC Monza.

Il a pu regagner son domicile. Blessé au dos dans une attaque au couteau, jeudi, dans un supermarché de Milan (Italie), Pablo Mari a pu quitter l’hôpital et retrouver sa famille. «Il est rentré chez lui et va entamer à présent une période de repos complet», a indiqué, ce dimanche, son club de l’AC Monza dans un communiqué.

Âgé de 29 ans, le footballeur espagnol, qui faisait ses courses en compagnie de sa femme et son fils, avait été la cible d’un homme atteint de troubles psychiatriques, qui s’était emparé d’un couteau sur une étagère avant de tuer un employé et de blesser cinq personnes dont le joueur prêté par Arsenal.

Transporté à l’hôpital, conscient et en mesure de parler, Pablo Mari avait été opéré avec succès le lendemain, alors que l’agresseur (46 ans) avait lui été arrêté par la police après avoir été désarmé par l’ancien joueur Massimo Tarantino.

Ce dimanche, le club d’Arsenal a tenu à lui rendre hommage lors de la large victoire contre Nottingham Forest en Premier League (5-0). Après l’ouverture du score de Gabriel Martinelli, les Gunners ont célébré leur but avec un maillot avec le numéro et le nom de Pablo Mari.

Arsenal players hold up a Pablo Mari shirt after their opening goal against Nottingham Forest pic.twitter.com/Od3yixxIrK

— ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2022