Formule 1 : Max Verstappen s’impose au Mexique et bat le record de victoires sur une saison

Parti en pole position, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix du Mexique et décroché sa 14e victoire de la saison. Un nouveau record dans l’histoire de la Formule 1.

Plus que jamais cette saison, il y avait Max Verstappen et les autres. Au volant de sa monoplace, le Néerlandais a fait une nouvelle démonstration de sa domination, ce dimanche, avec sa 14e victoire de l’année décrochée au Grand Prix du Mexique. Un nouveau record sur une même saison de Formule 1, dépassant les 13 succès des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel avec toutefois un calendrier qui compte bien plus de courses que par le passé.

"Max, tu ne cesseras jamais de m'étonner..."





Mais cela n’enlève rien à la performance et à la suprématie du pilote Red Bull, qui se sont encore vérifiées en terre mexicaine. Parti en pole position, le désormais double champion du monde en titre n’a jamais été inquiété par la concurrence et a réalisé un nouveau cavalier seul jusqu’à l’arrivée, profitant d’un mauvais de pneumatiques de Mercedes pour devancer Lewis Hamilton et son coéquipier Sergio Pérez. De leur côté, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc n’ont jamais été en mesure de rivaliser.

Et à deux courses de la fin, Max Verstappen, qui a survolé ce championnat du monde 2022, ne compte pas s’arrêter là. «Cela a été une saison incroyable jusqu’ici, on veut encore d’autres victoires cette saison», a-t-il lâché. D’autant qu’il se veut dépasser «Schumi» en termes de pourcentage de victoires (13 succès en 18 courses), il va devoir remporter les deux derniers Grands Prix. A commencer par celui du Brésil dans quinze jours puis celui d’Abu Dhabi (20 novembre), qui clôturera cette saison.

Ce sera l’un des enjeux de cette fin de championnat, avec la lutte pour la 2e place du classement des pilotes, reprise par Sergio Pérez devant Charles Leclerc, pour le titre honorifique de vice-champion du monde, mais également pour celui des constructeurs avec désormais seulement 40 points d’écart entre Ferrari (2e) et Mercedes (3e).