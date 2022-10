Karim Benzema : l'attaquant français bientôt papa pour la 4e fois

Le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, devrait devenir papa pour la quatrième fois selon les dernières rumeurs de la presse espagnole.

Selon la presse espagnole, Karim Benzema devrait devenir père pour la quatrième fois. Écarté des terrains depuis plusieurs jours à cause d’une blessure à la cuisse gauche, le Ballon d’Or aurait appris récemment qu’il allait devenir père de son premier enfant avec Jordan Ozuna, une mannequin de 32 ans originaire du Maryland aux États-Unis. En effet, l’international français a déjà eu deux enfants avec Chloé de Launay, Mélia (8 ans) ainsi que Noury (2 ans) et un avec Cora Gauthier, un petit Ibrahim (5 ans).

C’est ce dernier que les spectateurs de la dernière cérémonie du Ballon d’Or ont pu apercevoir en compagnie du buteur du Real Madrid, lorsque ce dernier se voyait remettre le trophée tant convoité.

Ses confidences sur son rôle de père

C’est l’entourage de la mannequin américaine qui aurait déclaré au média ABC que la jeune femme de 32 ans serait enceinte. De son côté, l’entourage du joueur a refusé de répondre aux questions des médias espagnols.

«Quand tu as des enfants, ce qui change, c’est que tu es responsable d’eux et que tu dois leur montrer l’exemple. C’est vrai que je suis un peu plus mature, mais non, je ne dirais pas que le fait d’avoir eu des enfants m’ait tant changé que ça. Quand je m’entraîne avec mon fils Ibrahim, qui est plutôt doué, je prends ça très au sérieux, et s’il ne m’écoute pas, je suis un peu dur avec lui. Parce que quand on s’entraîne, pour lui je ne suis plus Papa. Et ça me fait rire, parce que mon propre père avait la même attitude envers moi», avait déclaré le buteur du Real Madrid lors d’une récente interview à GQ.