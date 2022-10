Ligue 1 : le PSG bousculé, l’OM n’avance plus, Lorient battu, Rennes sur le podium… ce qu’il faut retenir de la 13e journée

Le PSG s’est fait peur contre Troyes, alors que l’OM a été accroché à Strasbourg, que Lens a enchaîné face à Toulouse et que Rennes a pris place sur le podium, grâce à son succès contre Montpellier, aux dépens de Lorient battu par Nice. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1.

Lens-Toulouse 3-0

Lens solide dauphin. A domicile, les Sang et Or ont enchaîné un troisième succès consécutif, vendredi, contre Toulouse (3-0) pour consolider leur deuxième place au classement derrière le PSG. Et les hommes de Franck Haise ont fait la différence en seconde période. Après avoir vu le penalty de Seko Fofana être repoussé par Maxime Dupé (50e), ils ont ouvert le score grâce à une tête de Loïs Openda (60e). L’attaquant a été le grand artisan du succès lensois avec deux autres buts inscrits en fin de match (86e, 92e). Avec ce succès, Lens a réaffirmé ses ambitions dans ce championnat, alors que Toulouse a rechuté après quatre matchs sans défaite.

PSG-Troyes 4-3

Paris bousculé, mais Paris victorieux. Dans la douleur, le club de la capitale a préservé son invincibilité cette saison, ce samedi, en enregistrant un nouveau succès contre Troyes (4-3). Mené par deux fois au score sur des buts de Mama Baldé (3e, 52e), Carlos Soler a égalisé une première fois (24e) avant que Lionel Messi ne remette, à son tour, les deux équipes à égalité (55e). Et les Parisiens ont finalement pris l’avantage grâce à Neymar (62e) et un penalty de Kylian Mbappé (77e), même s’ils ont tremblé jusqu’au bout avec la réalisation d’Ante Palaversa en toute fin de match (88e). Ce succès permet au champion de France en titre d’assoir sa première place. De son côté l’Estac, qui peut avoir des regrets, a enregistré un 5e match sans victoire (3 nuls, 2 défaites).

Strasbourg-Marseille 2-2

L’OM n’y arrive plus. Accroché, samedi, à Strasbourg (2-2), le club olympien a enchaîné un quatrième match sans la moindre victoire (3 défaites, 1 nul). Et les protégés d’Igor Tudor peuvent s’en vouloir. Ils menaient de deux buts grâce à Bamba Dieng (8e) et Issa Kaboré (35e), mais ils se sont effondrés dans le dernier quart d’heure. Lebo Mothiba a réduit l’écart avant que Kevin Gameiro n’égalise dans les arrêts de jeu d’une fantastique reprise du pied gauche (94e). Avec cette nouvelle contre-performance, Marseille continue de prendre du retard au classement. Le club alsacien a lui décroché un point précieux.

Auxerre-Ajaccio 1-0

Première réussie pour Christophe Pélissier. Le nouvel entraîneur d’Auxerre a vu son équipe, dimanche, se défaire d’Ajaccio à l’Abbé-Deschamps (1-0). Et le succès de l’AJA est venu d’une frappe enroulée du pied droit d’Hamza Sakhi en début de match (8e). Avec cette victoire, Auxerre, qui n’avait plus gagné depuis la fin du mois d’août, a mis fin à une série de huit rencontres sans succès en championnat et s’est donné un peu d’air. Pour sa part, Ajaccio reste englué à l’avant-dernière place du classement.

Brest-Reims 0-0

Reims ne perd plus. Sur le terrain de Brest (0-0), le club champenois a signé un cinquième match consécutif sans défaite (1 victoire, 4 nuls), mais a encore montré ses difficultés dans le dernier geste avec une nouvelle rencontre sans marquer. Avec ce point, Reims pointe à la 13e place du classement, alors que Brest, qui n’a toujours pas gagné à domicile cette saison, est toujours dans la zone rouge (18e).

Nantes-Clermont 1-1

Partage des points à la Beaujoire. Nantes et Clermont n’ont pas réussi à se départager (1-1). Le club auvergnat avait pourtant pris l’avantage et ouvert le score sur une tête à bout portant de Neto Borges (54e). Mais les Canaris ont égalisé à une vingtaine de minutes de la fin par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed (73e). Au classement, Clermont reste dans la première partie de tableau, tandis que Nantes peine toujours à décoller et reste figé au 15e rang.

Monaco-Angers 2-0

Monaco renoue avec le succès. Sevré de victoire lors de ses deux derniers matchs de Ligue 1, le club de la principauté s’est imposé à domicile contre Angers (2-0). Accroché en première période, où Wissam Ben Yedder a manqué un penalty, les Monégasques ont été délivrés par Breel Embolo juste après la pause (54e) avant qu’Alexandre Golovin ne double la mise (70e). Avec ces trois points, Monaco est revenu à hauteur de Marseille à la 5e place. Angers, sur une série de quatre revers, est toujours bon dernier au classement.

Rennes-Montpellier 3-0

Plus rien n’arrête le Stade Rennais. Invaincu depuis la fin du mois d’août, le club breton a enregistré un 14e match sans défaite toutes compétitions confondues en venant à bout d’une équipe de Montpellier mal en point (3-0) pour prendre place sur le podium derrière Lens. Les hommes de Bruno Genesio ont pris les devants dès le quart d’heure de jeu grâce à l’inévitable Martin Terrier (15e) avant de dérouler avec des réalisations d’Arnaud Kalimuendo (23e) et Amine Gouiri (85e). Si Rennes est en grande forme, Montpellier continue de s’enfoncer avec ce 4e revers d’affilée, le 6e lors des sept derniers matchs.

Lorient-Nice 1-2

Coup d’arrêt pour Lorient. Le club morbihannais, qui n’avait plus connu la défaite depuis fin août, a chuté à domicile face à Nice (1-2). Les hommes de Régis Le Bris avaient pourtant ouvert le score sur une tête de Dango Ouattara peu après le quart d’heure de jeu (18e). Mais ils ne sont pas parvenus à faire le break et ils ont été renversés en seconde période par les Niçois. Au terme d’un petit festival, Youcef Atal a remis les deux équipes à égalité (61e) et c’est Gaëtan Laborde, entré à la pause, qui a offert la victoire aux Aiglons (69e). Ce succès permet au club azuréen de remonter à la 10e place. De son côté, Lorient, qui n’a pris que deux points sur neuf, cède sa place sur le podium à Rennes.

Lyon-Lille 20h45