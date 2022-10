Football : Cristiano Ronaldo s’offre la villa la plus chère du Portugal

Le footballeur de Manchester United, Cristiano Ronaldo a acheté la villa la plus chère du Portugal, située dans la région de Cascais, à Quinta da Marinha, a révélé la presse espagnole.

Un nouveau manoir. Cristiano Ronaldo a déboursé environ 21 millions d’euros pour s’offrir la villa la plus chère du Portugal.

Située à Quinta da Marinha, dans la région de Cascais, dans l’un des quartiers résidentiels les plus riches de la Riviera portugaise, cette demeure, qui s’étendrait sur 2.720 mètres carrés et trois étages, est actuellement en travaux et devrait être «habitable» en 2023.

Cristiano Ronaldo has now begun construction of his new home in Portugal’s Quinta de Marinha. He plans to live here with his partner and children once he retires from professional football.





