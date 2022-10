PSG : Lionel Messi pourrait finalement rejoindre l’Inter Miami

Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et alors qu’un retour au FC Barcelone a été évoqué, pourrait finalement atterrir prochainement aux Etats-Unis, et plus précisément à Miami.

L’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres. Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG (12 buts, 13 passes décisives), l’Argentin, qui est en fin de contrat en fin de saison, ne sait pas encore où il évoluera par la suite. Si le Barça espère un retour de Messi, et que Paris souhaite une prolongation, c’est bien l’Inter Miami qui pourrait finalement l’accueillir.

Selon The Athletic, David Beckham, propriétaire de la franchise, serait très confiant sur l’arrivée de Lionel Messi en Major League Soccer.

Des discussions entre l'Inter Miami et le clan de «La Pulga» reprendront après le Coupe du monde 2022 au Qatar d’après le média anglais, qui indique que Paris et le Barça n’ont toutefois pas abandonné de leur côté.

Les deux formations souhaitent clairement que Messi prenne sa retraite au Parc des Princes ou au Camp Nou. Pour ce qui serait un événement majeur admiré en mondiovision.