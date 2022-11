Coupe du monde : Doha, Abou Dhabi, Dubaï… ce qu’il faut visiter pendant la compétition

A l’occasion de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre), voici les lieux à découvrir sur place, mais également aux Emirats arabes unis situés à une heure d'avion.

Mêler le football et la découverte. La Coupe du monde permet tous les quatre ans aux supporters de la planète de suivre leur équipe et d’en profiter pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Ce Mondial au Qatar ne dérogera pas à la règle. Alors voici des lieux à visiter au Qatar mais aussi aux Emirats arabes unis qui se trouvent à un peu plus d’une heure en avion. De nombreux vols sont prévus pour l’occasion.

Au Qatar : Souq, musées et désert

Souq Waqif

Au Qatar, il conviendra d’aller visiter le Souq Waqif à Doha. Ce souk est l’occasion de replonger à l’époque où la capitale du petit émirat était un village dont les habitants se rassemblaient sur les rives du Wadi pour acheter et vendre des marchandises. Au milieu des petites ruelles, on y retrouve de nombreux commerçants (bijoux, vêtements traditionnels) et restaurants. On y trouve également des stands dédiés aux animaux, l’occasion de prendre un faucon sur son bras.

Les musées

A Doha, il y a trois musées à visiter en priorité : le musée d’Art islamique, le Musée national du Qatar et le 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum.

Le premier réunit les plus grandes pièces de collection d’art islamique du monde : tableaux, céramiques, verrerie, textiles ou manuscrits. Le deuxième, œuvre de l’architecte français Jean Nouvel, est un sublime bâtiment en forme de rose des sables. On y trouve 11 galeries qui racontent l’évolution du pays depuis ses origines. Enfin, le dernier permet de plonger dans l’histoire et le patrimoine du sport au Qatar.

Le désert

Khor al Adaid, situé à l’extrémité sud du Qatar est également appelée Inland Sea ou mer intérieure en français. Le lieu offre un décor somptueux avec un désert de sable et des dunes à perte de vue.

Aux Émirats Arabes Unis : Abou Dhabi et Dubaï

Situés à une heure de vol de Doha, les Emirats arabes unis offrent la possibilité pour les supporters qui aimeraient profiter de leur temps libre entre les matchs d’effectuer plusieurs activités. D’autant que certains fans logeront aux EAU pendant la compétition.

Le musée du Louvre Abou Dabi

Inauguré en novembre 2017, le Louvre Abou Dabi, conçu par l’architecte Jean Nouvel, est un sublime musée à découvrir. Il se veut un «pont» entre l’Occident et l’Orient, à faire dialoguer les cultures et les civilisations.

La Grande Mosquée Sheikh Zayed

Bâtiment iconique d’Abou Dabi, cette Grande Mosquée Sheikh Zayed a été inaugurée en 2007 après douze années de construction. Plus grande mosquée dans les Émirats arabes unis, elle est dédiée au cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane.

L’île de Yas et ses activités sportives

L’île de Yas accueille le circuit de Yas Marina, où se déroule le Grand Prix de Formule 1 chaque année. D’ailleurs cette année, il aura lieu en pleine Coupe du monde, le jour de l’ouverture, le 20 novembre. On y trouve également le parc d’attractions Ferrari World Abou Dhabi, le parc Warner Bros, l’Etihad Arena, un parc aquatique, plusieurs parcours de golf, des terrains de polo, un centre équestre et des hôtels haut de gamme.

La Burj Khalifa de Dubaï

La célèbre Burj Khalifa est connue de tous. Elle héberge à son 124e étage «At The Top» : un point de vue spectaculaire, très prisé par les visiteurs. Cette tour a été élue plus haut bâtiment du monde avec 828 mètres de hauteur.

Le Dubaï Mall

Dubaï est évidemment synonyme de shopping. Le Dubaï Mall, un énorme centre commercial, héberge pas moins d’une dizaine de centre commerciaux dans ses 1 million de m² , soit 1.200 boutiques.