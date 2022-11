Equipe de France : Benjamin Pavard arrêté par la police en état d'ébriété

Benjamin Pavard, défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France, a été interpellé en état d’ébriété il y a quelques semaines, a révélé mardi la presse allemande.

Rien ne va plus pour Benjamin Pavard. Le défenseur munichois et de l'équipe de France a été arrêté par la police allemande il y a six semaines en état d’ébriété au volant de sa voiture.

Alors qu’il a perdu sa place de titulaire dans le onze du Bayern Munich ces derniers matchs, le champion du monde 2018 traîne son spleen. Entre une prolongation qu’il ne semble plus souhaiter, Pavard n’a rien arrangé sur sa situation avec des déboires extra-sportifs.

Benjamin #Pavard was deprived of his driving license for at least a month after being caught by the police under the influence of alcohol (0.8 per mille in the blood) in his car 6 weeks ago. [@BILD] pic.twitter.com/LB2jeNvvp0

— FC Bayern English & Germany National team (@FCBayernGER) November 1, 2022