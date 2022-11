Equipe de France : combien de champions du monde 2018 seront présents à la Coupe du monde au Qatar ?

Entre les forfaits, notamment de N’Golo Kanté et Paul Pogba, et les joueurs qui ne sont plus sélectionnés, les champions du monde 2018 ne devraient pas être nombreux au sein de l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Quatre ans plus tard, l’équipe de France s’apprête à défendre son titre au Qatar. Mais pour la Coupe du monde dans l’Emirat, les champions du monde en Russie ne devraient pas être très nombreux, surtout après les récents forfaits de N’Golo Kanté et Paul Pogba. Sur les 23 joueurs sacrés en 2018, une dizaine seulement pourraient être appelés par Didier Deschamps pour participer au Mondial, en tenant compte des blessés et les joueurs qui ne sont plus sélectionnés.

Seuls Hugo Lloris, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Olivier Giroud devraient faire le voyage. Même si des doutes subsistent autour de Raphaël Varane, récemment touché avec Manchester United, ou encore Alphonse Areola, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, qui ne sont plus incontournables au sein des Bleus.

Une chose est pratiquement sûre, en plus de N’Golo Kanté et Paul Pogba, Samuel Umtiti, Adil Rami, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi, Steven N’Zonzi, Thomas Lemar, Nabil Fekir et Florian Thauvin ne devraient pas, à moins d’une énorme surprise, faire partie de l’aventure. Tout comme Steve Mandanda, même si un espoir demeure pour le gardien rennais.

Tous seront fixés dans une semaine (9 novembre), avec l’annonce très attendue de la liste de Didier Deschamps, qui s’envolera donc pour le Qatar avec groupe très remanié.