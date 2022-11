Marseille-Tottenham, 6e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Marseille reçoit Tottenham, ce mardi soir (21h), dans une rencontre décisive pour la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Le match sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

«C’est le match de l’année». Voilà comment l’entraîneur de l’OM Igor Tudor a qualifié la venue de Tottenham, ce mardi soir, pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après la défaite concédée, la semaine passée à Francfort (2-1), cette rencontre est tout simplement décisive pour l’avenir du club olympien dans la compétition et la qualification pour les 8es de finale.

Et pour la formation phocéenne, il n’y a qu’un scénario pour être au rendez-vous en février prochain : battre l’équipe allemande. Dernier de son groupe, avec deux points de retard sur Tottenham et un point sur Francfort et le Sporting, les coéquipiers d’Alexis Sanchez valideront leur billet en cas de succès sur la pelouse du Vélodrome, peu importe le résultat de l’autre match entre le Sporting et Francfort.

Mais les Marseillais, battus à l'aller en Angleterre (2-0), n’ont pas préparé au mieux cette rencontre cruciale. Accroché après avoir mené de deux buts, ce week-end, à Strasbourg (2-2), ils ont enchaîné un 4e match consécutif sans victoire en Ligue 1 (trois défaites et un nul) et accentué leur retard au classement. De leur côté, les Spurs, qui n’ont besoin que d’un match nul pour se qualifier, se sont imposés sur le terrain de Bournemouth (2-3) et sont toujours installés sur le podium de la Premier League. C’est dire si la mission olympienne sera loin d’être simple.

Le programme TV

Marseille-Tottenham



Mardi 1er novembre



6e journée de la Ligue des champions



A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot