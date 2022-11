OM-Tottenham (1-2) : les Marseillais éliminés de la Ligue des champions

Battu par Tottenham (1-2), ce mardi soir, lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'OM est éliminé de la compétition. Dernier de sa poule, le club marseillais ne disputera pas non plus la Ligue Europa.

Tout s’est envolé dans les dernières secondes. L’OM s'est incliné mardi contre Tottenham (1-2), une défaite concédée dans les arrêts de jeu synonyme d'élimination de toutes les compétitions européennes.

Les supporters marseillais y ont cru et sont passés par toutes les émotions. Leurs joueurs avaient concrétisé une nette domination en première période d'une puissante tête piquée de Chancel Mbemba (45e+2). De quoi commencer à rêver de ce fameux huitième de finale.

Sauf qu’au retour des vestiaires, les hommes d’Igor Tudor, peut-être exténués par leurs 45 premières minutes impressionnantes, ont levé le pied. Les Spurs n’en demandaient pas pour revenir et égaliser d'une tête de Clément Lenglet (54e).

Les Olympiens vont alors tout tenter dans les dernières minutes pour s’offrir la victoire mais sans réussite. Et alors que le Sporting Lisbonne s’inclinait dans le même temps contre Francfort (1-2) et offrait à Marseille un petit remontant avec une troisième place synonyme de Ligue Europa, le drame arrivait à la toute dernière seconde de la partie. Sur une grossière erreur de Matteo Guendouzi, Pierre-Emile Höjbjerg crucifiait et glaçait tous les Marseillais (90e+5).

L'OM dit donc adieu à l'Europe alors que la C3, dans laquelle a été reversée notamment le FC Barcelone ou l'Ajax Amsterdam, lui tendait les bras. «On méritait de gagner… malheureusement, on a pris un but et ça nous a coûté notre place en Ligue Europa, a indiqué le technicien croate. (En fin de match) Je leur ai dit de rester au milieu mais ils n’ont pas entendu, il y avait trop de bruit.»

Désormais, Marseille va devoir rebondir et très rapidement. Les Phocéens reçoivent, dimanche, Lyon puis se déplaceront à Monaco avant la Coupe du monde…