PSG : la surprenante demande de Lionel Messi avant la Coupe du monde

A moins de trois semaines du début de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi pourrait faire une demande pour le moins surprenante au PSG, selon un média argentin.

L’échéance approche. Le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné dans moins de trois semaines au Qatar. Et l’événement est déjà dans toutes les têtes. Notamment dans celle de Lionel Messi, qui devrait a priori jouer le dernier Mondial de sa carrière dans l’Emirat. Et le septuple Ballon d’or ne souhaiterait pas prendre le moindre de risque susceptible de compromettre sa participation avec l'Argentine.

Le n°30 parisien, qui a renoué avec son meilleur niveau depuis le début de la saison avec 12 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées en 17 apparitions toutes compétitions confondues, envisagerait de demander à son entraîneur Christophe Galtier de ne pas jouer le dernier match avant la trêve. A savoir la réception d’Auxerre au Parc des Princes, le 13 novembre, pour la 15e journée de Ligue 1. Une façon de se préserver et de ne pas contracter une blessure qui pourrait le priver de la Coupe du monde.

() Messi is expected to ask Galtier to not to play last game with PSG before the World Cup against AJ Auxerre. @gastonedul

— All About Argentina (@AlbicelesteTalk) October 31, 2022