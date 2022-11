Juventus-PSG (1-2) : Paris termine deuxième de son groupe en Ligue des champions à la différence de but

Vainqueur de la Juventus Turin (1-2), mercredi soir, le PSG termine malgré tout deuxième du groupe H de la Ligue des champions, dépassé à la différence de but (très particulière) par le Benfica Lisbonne. Les Portugais se sont imposés à Haïfa (1-6) dans le même temps.

Le PSG ne sera pas tête de série lors du tirage au sort des huitièmes de finale lundi. Les Parisiens se sont imposés grâce aux buts de Kylian Mbappé et Nuno Mendes, tandis que Leonardo Bonucci a marqué pour la Juve, reversée en Ligue Europa.

Mais la première place du groupe revient aux Portugais de Benfica, qui ont rattrapé l'écart qui les séparait de Paris à la différence de but, en s'imposant très largement chez le Maccabi Haïfa (6-1).

Alors pourquoi le club portugais prend la première place ? Tout simplement parce qu'il a inscrit plus de buts à l'extérieur (9 contre 5 à Paris).

Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City…

«On est qualifiés, on a fait le boulot pour être premiers mais c'est le foot. On est qualifiés c'est l'essentiel, les huitièmes c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses d'ici là, a confié Kylian Mbappé à Canal + après le match. On a été bousculés mais c'est la Ligue des champions, on a gagné c'est le plus important.»

«On pouvait tout envisager, on connaissait cette possibilité qui est peut-être unique (dans l'histoire), a de son côté expliqué Christophe Galtier.D'abord, félicitations à Benfica qui a marqué plus de buts que nous à l'extérieur. Après, félicitations à mes joueurs, on prend 14 points, on met beaucoup de buts, on bat deux fois la Juventus. On était très heureux et à la 92e minute, finalement... C'est l'histoire de la Ligue des champions. On dit que cette compétition est irrationnelle. On est en train de le vivre ce soir. Mais on va attendre le tirage: pour aller loin dans cette compétition il faut battre de grandes équipes. On verra bien.»

Lundi, lors du tirage au sort, le PSG sera donc dans le pot 2 et pourrait affronter l'un des premiers de groupes (sauf le Benfica qui était dans la même poule).

Les adversaires potentiels sont Naples, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid et Manchester City. Du très lourd et de l’abordable. Mais Paris, qui possède le meilleur trio offensif de la planète, se doit d’être prêt à battre tout le monde en tant que prétendant à la couronne finale.