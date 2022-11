Natation : lieu, enjeux, TV… tout savoir sur les Championnats de France 2022 de Chartres

Les Championnats de France de natation en petit bassin se déroulent à Chartres du 3 au 6 novembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une compétition au sommet. Les meilleurs nageurs du pays se donnent rendez-vous à compter de ce jeudi à Chartres (Eure-et-Loir) à l'occasion des Championnats de France de natation en petit bassin. Un rendez-vous capital avant les championnats du monde, en décembre prochain à Melbourne (Australie).

Où et quand ont lieu ces Championnats de France ?

L’élite de la natation française se retrouvera à Chartres (Eure-et-Loir), du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022 lors des Championnats de France de natation en 25m. La compétition a lieu au complexe aquatique L’Odyssée.

Quels sont les enjeux ?

L’enjeu sera de taille pour les nageurs présents puisqu’il s’agira de la dernière occasion de se qualifier pour les championnats du monde de Melbourne (Australie), du 13 au 18 décembre prochains. L’objectif sera ainsi de constituer la meilleure équipe de France.

«Chartres sera la dernière chance de se qualifier pour Melbourne. Nous prendrons la mesure des états de forme de chacun pour continuer de construire l’équipe de France la plus performante possible, pour cette saison et pour celles à venir, a indiqué Julien Issoulie, Directeur Technique National. Les nageurs auront à cœur de poursuivre sur la dynamique brillante de cet été, d’assoir les valeurs de l’équipe de France que nous définissons ensemble et de continuer à surprendre et à performer. Nous suivons la ligne de conduite que nous établissons ensemble et Chartres représente une nouvelle étape sur la route de Paris 2024, un nouveau chapitre important dans l’histoire de l’équipe de France.»

Quelles stars présentes ?

Parmi les stars présentes, le public pourra admirer Charlotte Bonnet, Florent Manaudou, Joris Bouchaut, Roman Fuchs, Maxime Grousset, Melanique Henique ou encore Yohann Ndoye Brouard.

Comment suivre la compétition ?

Les Championnats de France de natation seront à suivre tous les jours sur beIN SPORTS.

Comment prendre des places ?

Rendez-vous sur la boutique officielle des Championnats de France de natation.

#Chartres2022





Plus qu’une semaine avant le lancement des championnats de France petit bain





Il est encore temps de prendre vos places https://t.co/JNQKwde5Ru





On vous attend nombreux ✨ pic.twitter.com/r1yXctmec3 — FFN (@FFNatation) October 27, 2022

Les horaires de la compétition

Chaque jour, les épreuves commencent à 9h30 puis reprennent ensuite à 16h45 et 18h.