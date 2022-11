Affaire Kyrie Irving : Nike stoppe toute collaboration avec le joueur de NBA accusé d'antisémitisme

La marque américaine Nike a décidé de suspendre ses relations avec le basketteur Kyrie Irving. Ce dernier ayant fait la promotion du film antisémite «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» et tardé à s’excuser.

Déjà suspendu pour cinq matchs sans salaire avec les Brooklyn Nets, la star de NBA Kyrie Irving perd désormais son contrat avec la célèbre marque à la virgule. Des sanctions qui interviennent après que le joueur ait partagé un film antisémite sur ses réseaux sociaux.

«Chez Nike, nous pensons qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d'antisémitisme» a affirmé ce vendredi l’entreprise, dans un communiqué.

Avec cette suspension «à effet immédiat», le lancement de la paire de chaussures Kyrie 8, prévue ce mois-ci d’après la marque, est également annulé : «Nous sommes profondément attristés et déçus par la situation et son impact sur tout le monde».

L’équipementier n’a pas précisé la durée de la suspension, ni si elle pouvait conduire à une rupture totale du contrat avec le meneur.

Des excuses tardives

Bien que Kyrie Irving ne soit pas totalement lâché par son club, ce dernier lui reproche son manque de réaction et «son incapacité à désavouer l’antisémitisme» dans un communiqué, publié ce jeudi.

Le joueur a en effet mis plusieurs jours avant de présenter ses excuses : «À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et touchées par mon poste, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la douleur, et je m'excuse».

Pour le moment, le basketteur n’ait suspendu que cinq matchs sans salaire, mais les Nets pourraient prolonger sa sanction. Le club attend de Kyrie Irving qu’il «satisfasse à une série de mesures correctives objectives qui traitent de l'impact néfaste de sa conduite».