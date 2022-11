Route du Rhum 2022 : pourquoi le départ devait-il être donné à 13h02 ?

Avant le report du départ en raison des conditions météorologiques, les 138 skippers engagés sur la Route du Rhum devaient s’élancer, ce dimanche 6 novembre, de Saint-Malo. Et le départ de cette 12e édition de la course transatlantique en solitaire à la voile aurait dû être donné à 13h02 précisément.

Comme pour le Vendée Globe, les 138 skippers engagés sur la Route du Rhum devaient mettre les voiles à un horaire très précis. Avant son report, en raison des conditions météorologiques, le départ de cette 12e édition de la course transatlantique en solitaire à la voile aurait en effet dû être donné à 13h02. Il s'agit d'un choix délibéré des organisateurs dans une volonté d'avoir une couverture médiatique la plus importante possible.

Avec cette horaire, les journaux télévisés de 13h auraient en effet eu le temps de diffuser leur générique, les présentateurs auraient pu annoncer les titres principaux et ensuite diffuser le départ en direct deux minutes plus tard.

Et ce n’est évidemment pas anodin pour les sponsors des embarcations prenant part à l’aventure. C’est également pour cette raison que le départ devait avoir lieu un dimanche afin de bénéficier de l’audience la plus large possible.

Le départ de cette 12e édition devrait finalement avoir lieu mardi soir ou mercredi matin en fonctions de la météo.