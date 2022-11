Ligue 1 : le PSG sur sa lancée, Lille et Rennes dos à dos… ce qu’il faut retenir de la 14e journée

Le PSG, à Lorient, et Lens, à Angers, ont poursuivi sur leur lancée lors de la 14e journée de Ligue 1. Lille et Rennes se sont eux quittés dos à dos.Voici ce qu’il faut retenir.

Troyes-Auxerre : 1-1

Pour le deuxième match de Christophe Pelissier sur le banc, Auxerre a arraché le nul (1-1) chez son voisin, Troyes, qui a enchaîné un sixième match sans succès, vendredi en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. L'Estac avait ouvert le score par Rony Lopes (28e) et l'AJA, dominatrice en seconde période, a égalisé par Gaëtan Perrin en fin de match (86e). Les Troyens, qui n'ont pris que quatre points lors des six derniers matches (4 nuls, 2 défaites), conservent provisoirement leur 12e place avec 14 unités au compteur, quatre de plus que le premier relégable, Strasbourg. L’AJA a grappillé deux places au classement et pointe au 14e rang avec 13 points.

Ajaccio-Strasbourg : 4-2

Six buts, trois penalties, des feux d'artifice dès la mi-temps, un festival de l'Algérien Youcef Belaïli : l'AC Ajaccio a obtenu samedi une victoire renversante devant Strasbourg (4-2), importante dans la quête du maintien, lors de la 14e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le 3e de la saison, les Corses doublent les Alsaciens au classement, prenant la 17e place avec 11 points, un de plus que le Racing.

Angers-Lens : 1-2

Lens a conforté sa deuxième place au classement avec une quatrième victoire de rang, cette fois-ci face à la lanterne rouge Angers, toujours en plein doute, samedi. Lens s’impose grâce à Wesley Saïd (21e) et Facundo Medina (51e), malgré la réduction du score de Miha Blazic (87e).

Lorient-PSG : 1-2

Sans Lionel Messi, forfait, mais avec Neymar buteur et passeur, le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader en allant gagner 2-1 à Lorient dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Parisiens conservent cinq points d'avance sur leur dauphin Lens, vainqueur la veille à Angers (2-1). Face à l'équipe surprise du début de saison (4e), le PSG a ouvert le score grâce au 11e but en championnat de Neymar (9e), passeur décisif sur corner pour Danilo en fin de match (81e). Terem Moffi avait égalisé pour les Bretons au retour des vestiaires (53e).

Nice-Brest : 1-0

L'OGC Nice a poursuivi son renouveau en s'imposant contre Brest (1-0) grâce à Gaëtan Laborde, venu dévier une frappe de Sofiane Diop. Les Niçois prennent la 9e place avec ce deuxième succès de suite.

Reims-Nantes : 1-0

Nantes, réduit à 10 et fatigué par son match de Ligue Europa de jeudi en Grèce (victoire 0-2 contre l'Olympiakos), a été battu par Reims (1-0) et n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge.

Clermont-Montpellier : 1-1

Clermont (10e) a manqué une importante occasion de se donner de l'air en concédant le nul contre Montpellier (1-1). Les Auvergnats pourront s'en vouloir d'avoir raté deux penalties.

Toulouse-Monaco : 0-2

Le bon coup de Monaco. À Toulouse, les hommes de Philippe Clement ont fait la différence en seconde période, avec une frappe pleine lucarne d'Aleksandr Golovin (46e), suivi d'un but de l'international suisse Breel Embolo (60e). L'ASM est quatrième à la différence de buts, avant d'accueillir l'OM dimanche avant la trêve du Mondial.

Lille-Rennes : 1-1

Le Stade rennais (3e, 28 pts) n'a pris qu'un point dimanche au stade Pierre-Mauroy contre Lille (1-1). Le Losc, incapable d'aller chercher la victoire malgré un poteau de Djalo et de multiples occasions, a souvent buté sur un Steve Mandanda héroïque en fin de rencontre. Le gardien rennais, qui espère toujours figurer mercredi dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, s'est bien rattrapé, après avoir relâché un ballon anodin sur le but de José Fonte (16e). Benjamin Bourigeaud a égalisé sur un penalty généreux (58e).

OM-Lyon (20h45)