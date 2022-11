Marathon de New York : victoire du Kényan Evans Chebet

Le Kényan Evans Chebet a remporté, ce dimanche, le marathon de New York (2 heures, 8 minutes et 41 secondes).

Le Kényan Evans Chebet, déjà vainqueur à Boston en avril, a remporté ce dimanche le marathon de New York en 2 heures 08 minutes et 41 secondes, offrant un doublé à son pays après la victoire de Sharon Lokedi chez les femmes.

Âgé de 34 ans, il a pris le meilleur sur l'Éthiopien Shura Kitata, relégué à 13 secondes sur la ligne. Le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux JO de Tokyo l'an passé, complète le podium.

Evans Chebet triumphs in the @nycmarathon in 2:08:41





Chebet won the @bostonmarathon earlier this year, making him the first man to win the double in more than years



pic.twitter.com/fGwA1C1d2D

— World Athletics (@WorldAthletics) November 6, 2022