Masters WTA : quelles françaises ont déjà atteint la finale ?

Tombeuse de Maria Sakkari en demi-finale (6-3, 6-2), Caroline Garcia va disputer la finale du Masters de Fort Worth (États-Unis), dans la nuit de lundi à mardi, face à Aryna Sabalenka. Elle est seulement la 3e française à atteindre la finale.

C’est un exploit majuscule. A 29 ans, Caroline Garcia s’apprête à disputer, dans la nuit de lundi à mardi, sa toute première finale du Masters de tennis de Forth Worth (États-Unis), face à la Biélorusse Aryna Sabalenka. Pour s’offrir ce droit, la Tricolore a été impressionnante en demi-finale pour se défaire en deux sets de la Grecque Maria Sakkari (6-3, 6-2). Et sa performance est d’autant plus retentissante qu’elle est devenue seulement la 3e Française à se hisser jusqu’en finale du Masters, qui réunit les meilleures joueuses de la saison.

«Pour l’instant, je ne suis pas sûre que je le réalise tout à fait. (…) Être en demi-finales ou en finale d’un Masters, ça n’a rien à voir. C’est encore plus grand. On n’est pas beaucoup à l’avoir fait. C’est une étape super importante. Je suis vraiment très fière», s’est-elle félicitée à l’issue de sa victoire.

Avant elle, Mary Pierce avait été la première tricolore à atteindre la finale en 1997, mais elle avait été battue par la Tchèque Jana Novotna. Huit ans plus tard, à Los Angeles, elle s’était à nouveau inclinée dans une finale 100% française contre Amélie Mauresmo. Il s’agit de l’unique sacre, pour l’heure, d'une joueuse française. Car malgré deux autres finales, en 2003 et 2006, Amélie Mauresmo avait cédé respectivement contre les Belges Kim Clijsters et Justine Hénin.

Au Texas, Caroline Garcia tentera donc de rejoindre au palmarès son aînée, et d’offrir au tennis féminin le 2e Masters de son histoire, dix-sept ans après l’actuelle directrice de Roland-Garros. Mais sa tâche ne sera pas simple contre Aryna Sabalenka, qui a déjoué tous les pronostics en venant à bout de la n°1 mondiale Iga Swiatek en demi-finale.

Les précédentes finales des Françaises

2006 : Amélie Mauresmo-Justine Hénin (4-6, 3-6)

2005 : Mary Pierce-Amélie Mauresmo (7-5, 6-7, 4-6)

2003 : Kim Clijsters-Amélie Mauresmo (6-2, 6-0)

1997 : Mary Pierce-Jana Novotna (6-7, 2-6, 3-6)