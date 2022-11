Rolex Paris Masters : l'étrange vidéo autour d’une boisson destinée à Novak Djokovic en plein match

Lors de la demi-finale de Novak Djokovic, samedi, remportée contre Stefanos Tsitsipas, le clan du Serbe a été filmé en train de préparer une «mystérieuse» boisson tout en tentant de se cacher.

Que contenait la gourde ? C’est la question que tout le monde se pose depuis la publication d’une vidéo filmée par un spectateur, et très largement relayée sur Twitter. Pendant la demi-finale du Rolex Paris Masters entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, le physiothérapeute du Serbe a été aperçu dans les travées de Bercy en train de se saisir d’une bouteille d’eau dans son sac à dos, avant de mélanger de «mystérieux» ingrédients. Le tout en tentant de se dissimuler à l’aide d’autres membres du staff de l’ancien n°1 mondial présents à ses côtés.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

— Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022