Tennis : Caroline Garcia qualifiée pour la finale du Masters WTA

La Française Caroline Garcia (6e joueuse mondiale) s'est qualifiée pour sa première finale du Masters WTA, en battant facilement (6-3, 6-2) la Grecque Maria Sakkari (N.5), dimanche à Fort Worth (Texas).

her stellar season continues @CaroGarcia seals her place in the @WTAFinals final for the first time! pic.twitter.com/RnwKG36ucY

