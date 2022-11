PSG : Marco Verratti dévoile les photos de sa fête d’anniversaire

Marco Verratti a célébré, ce week-end, ses 30 ans en organisant une fête au musée des arts forains, située dans le quartier de Bercy. Plusieurs de ses coéquipiers ont répondu présent.

Une victoire et une fête. Quelques heures après le succès, dimanche, du PSG à Lorient (1-2), Marco Verratti a célébré son 30e anniversaire au musée des arts forains, situé dans le quartier de Bercy (Paris). Et le milieu de terrain était particulièrement bien entouré. De nombreux proches étaient bien évidemment présents pour cette occasion, à commencer par sa femme Jessica Aïdi. Mais aussi plusieurs de ses coéquipiers comme Marquinhos, Neymar, Gianluigi Donnarumma et même Lionel Messi. Zlatan Ibrahimovic a également fait le déplacement depuis Milan pour être de la fête.

Les convives ont pu se divertir aussi bien sur la piste de danse autour du joueur parisien qu’avec les nombreuses animations organisées. Ils ont également pu se délecter d’un impressionnant gâteau orné d’un hibou en référence à son surnom («Petit hibou», ndlr). Plusieurs photos de cette soirée festive ont été publiées sur les réseaux sociaux, par l’intéressé lui-même et certains invités.

Marco Verratti était bien accompagné lors de sa fête d'anniversaire





Avec Neymar et Lionel Messi , ils sont inséparables pic.twitter.com/KX8ZrULeSN — Paris Saint-Gigio (@PSGigio) November 7, 2022

Et Marco Verratti ainsi que ses coéquipiers ont pu bien en profiter puisqu’ils bénéficient de trois jours de repos avant de reprendre le chemin de l’entraînement, ce jeudi, pour préparer la venue d’Auxerre, dimanche, au Parc des Princes pour la 15e journée de Ligue1. La dernière avant la Coupe du monde, à laquelle Marco Verratti ne participera pas puisque l’Italie n’a pas réussi à se qualifier.