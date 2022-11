Coupe du monde 2022 : Giroud et Kimpembe retenus, Maignan et Clauss absents… ce qu'il faut retenir de la liste de Didier Deschamps

La liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde a été dévoilé ce mercredi soir par Didier Deschamps. Voici ce qu'il faut en retenir.

Cette fois, c’est officiel. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a rappelé Olivier Giroud dans la liste pour la Coupe du monde 2022, élargie à 25 joueurs. Sont également présents, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema, mais pas de Mike Maignan, ni Jonathan Clauss.

Pourquoi 25 joueurs ?

«Avec 25 joueurs, je considère que nous avons assez de sécurité pour être à cette compétition. A partir du moment où j'ai pris des joueurs dans la liste, c'est qu'ils sont censés être aptes. La liste sera officialisée lundi prochain auprès de la FIFA. Si nous avons des blessures, on peut changer des joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match», a expliqué Didier Deschamps.

Combien de champions du monde 2018 ?

Au total, 11 champions du monde 2018, parmi lesquels le capitaine Hugo Lloris, le gardien remplaçant Steve Mandanda et les stars d'attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, figurent dans la liste, dont la version définitive doit être transmise à la Fifa au plus tard lundi à 19h.

Pas de Maignan mais Mandanda

Sur le fond, aucune surprise majeure n’est à retenir. Chez les gardiens de but, à l'exception du gardien n°2 Mike Maignan, touché à un mollet, Didier Deschamps a retenu Steve Mandanda et Alphonse Areola pour épauler le capitaine Hugo Lloris.

Un seul latéral

En défense, Raphaël Varane, qui n'a pas rejoué depuis son inquiétante blessure du 22 octobre et Presnel Kimpembe (70 minutes depuis début septembre), victime d'une lésion à une cuisse puis d'un coup au tendon d'Achille la semaine dernière, sont dans cette liste qui fait la part belle aux centraux. En plus des deux champions du monde figurent Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Ce dernier sera accompagné de son frère Theo, devenu indiscutable depuis un an au Milan et qui sera… le seul latéral de métier. De quoi voir le retour d’une défense à quatre ?

Des milieux à forts potentiels

Au milieu de terrain, en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, ce sont Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, épaulés par le Monégasque Youssouf Fofana, le Madrilène Eduardo Camavinga et les Marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi qui ont été sélectionnés.

Olivier Giroud avec les attaquants

En attaque enfin, aux côtés de Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, Deschamps a appelé Kingsley Coman et Christopher Nkunlu à leur premier Mondial, et en offre un deuxième à Ousmane Dembélé. Intenable à 36 ans avec l'AC Milan, Olivier Giroud jouera sa troisième Coupe du monde. Au Qatar, il visera le record de 51 buts détenu par Thierry Henry, qu'il talonne de deux unités.

Les grands absents

Au rayon des absences à retenir (des joueurs non blessés), Lucas Digne, Ferland Mendy, Jonathan Clauss, Marcus Thuram ou encore Wissam Ben Yedder et Randal Kolo Muani.

Une liste qui peut bouger jusqu’au 21 novembre

La liste définitive, de 23 à 26 joueurs, ne sera envoyée à la Fifa que lundi, avant 19h, ce qui laisse au sélectionneur une certaine marge pour affiner son effectif. Et en cas de blessure sérieuse, des remplacements de dernière minute sont toujours autorisés jusqu'au 21 novembre, veille de l'entrée en lice contre l'Australie.