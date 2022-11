Equipe de France : combien de champions du monde 2018 seront présents à la Coupe du monde au Qatar ?

Entre les forfaits, notamment de N’Golo Kanté et Paul Pogba, et les joueurs qui ne sont plus sélectionnés, les champions du monde 2018 seront onze au sein de l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Quatre ans plus tard, l’équipe de France s’apprête à défendre son titre au Qatar. Sur les 23 joueurs sacrés en 2018, 11 seulement ont été appelés par Didier Deschamps pour participer au Mondial, en tenant compte des blessés et les joueurs qui ne sont plus sélectionnés.

Seuls Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud seront du voyage.

Les autres, N’Golo Kanté et Paul Pogba, Samuel Umtiti, Adil Rami, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi, Steven N’Zonzi, Thomas Lemar, Nabil Fekir et Florian Thauvin sont blessés, ont pris leur retraite internationale, en proie à des problèmes extra-sportifs ou en méformes.