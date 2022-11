Basket : Victor Wembanyama va faire ses grands débuts avec l'équipe de France

Victor Wembanyama, phénomène du basket, va faire ses débuts avec l’équipe de France, ce vendredi en Lituanie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Une nouvelle étape. Appelé à devenir l’un des futurs visages du basket mondial, Victor Wembanyama va effectuer ses premiers pas avec l’équipe de France, ce vendredi (18h30) en Lituanie.

A Panevezys, à quelque 150 km de la capitale Vilnius, le prodige de 2,21m, grand favori pour être le n°1 de la draft NBA en juin prochain, devrait donc porter pour la première fois le maillot des Bleus. Avant de le porter de nouveau, lundi, à Pau contre la Bosnie-Herzégovine.

Si les regards et les caméras seront tournés vers lui, l’intéressé ne s’enflamme pas et pense d’abord à apprendre et s’adapter. «Il faut qu'on apprenne à jouer ensemble. Et le premier objectif reste de gagner. Peu importe la manière. C'est ce que je vais essayer de reproduire en équipe de France vu que ça se passe plutôt bien avec Boulogne-Levallois pour l'instant. Au-delà des résultats individuels, c'est le projet collectif qui prime», a confié «Wemby».

«Wemby» les a tous conquis

«Il joue plus juste : sur ses trois derniers matchs, il a marqué plus de points mais en prenant moins de tirs», a confié Vincent Collet son entraîneur en club et en équipe de France, louant une «capacité d'apprentissage qui sort de l'ordinaire, au-delà de ses ‘skills’ (qualités techniques)».

Celui qui a affolé début octobre l'Amérique lors d'une tournée de promotion de deux matchs avec les «Mets», près de Las Vegas, ne fait qu’impressionner ces derniers temps. Même Shaquille O’Neal, que CNEWS a rencontré à Abu Dhabi, est conquis. Le sélectionneur attend donc «qu'il soit un des leaders de cette équipe».

A noter qu’en cas de double victoire, les hommes de Vincent Collet s’assureront d'aller en Asie du Sud-Est l'été prochain pour le Mondial (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon).