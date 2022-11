Equipe de France : quel est le programme des Bleus jusqu’à leur entrée en lice à la Coupe du monde ?

Alors que Didier Deschamps a communiqué, mercredi, sa liste de 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde, les Bleus feront leur entrée en lice, le 22 novembre, contre l’Australie. Voici leur programme jusqu’à ce premier rendez-vous au Qatar.

C’est le début d’une nouvelle aventure pour l’équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé, mercredi soir, la liste des 25 joueurs qui feront le voyage au Qatar pour défendre le titre conquis par les Bleus il y a quatre ans en Russie. Mais avant de se projeter sur la compétition et de basculer en mode «Mondial», la majorité des heureux élus ont encore un match à disputer, ce week-end, avec leur club respectif. Tout va ensuite très vite s’enchaîner pour les Tricolores.

Hugo Lloris et ses coéquipiers sont attendus à Clairefontaine dès le lundi, date à laquelle Didier Deschamps devra soumettre sa liste définitive à la Fifa. L’occasion pour le staff médical de faire un point avec certains joueurs touchés. Mais pas le temps de faire une préparation physique poussée et disputer le moindre match amical. Car les Tricolores s’envoleront dès le mercredi pour le Qatar, où ils prendront leur quartier dans leur camp de base au Al Messila Resort, situé à six kilomètres du centre de Doha.

Ils effectueront leur premier entraînement dès le lendemain au sein des installations et sur les terrains du club d’al-Saad qu’ils utiliseront pendant la durée de la compétition. Et notamment pour préparer leur première rencontre, le mardi 22 novembre, contre l’Australie. Un match qui doit leur servir à lancer leur campagne vers un 3e titre. Comme il y a quatre ans face à cette même équipe d’Australie.