Equipe de France : quelle sera l’équipe-type des Bleus à la Coupe du monde ?

Au regard de la liste de 25 joueurs constituée par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar, une équipe-type semble se dégager pour les Bleus, qui feront leur entrée dans la compétition, le 22 novembre, contre l’Australie.

C’est l’un des principaux enseignements de la liste de Didier Deschamps. En plus de l’annonce des 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur de l’équipe de France a également révélé le système tactique qui sera utilisé pendant la compétition. Il a ainsi décidé d’abandonner le dispositif en 3-4-1-2 adopté ces derniers mois, et avec lequel les Tricolores avaient remporté la Ligue des Nations, pour un passage à une défense à quatre. Ou plutôt un retour.

«La structure de la liste fait que ce sera une défense à quatre. C’est une longue réflexion, beaucoup de discussions avec les joueurs parce que leur ressenti est important. On a fait de bonnes choses dans ce système à trois, mais on a aussi été en difficulté. On a été trop souvent en déséquilibre. Si on n’est pas solides sur le plan défensif lors d’une Coupe du monde... Il faudra bien et mieux défendre. A quatre derrière, c’est mieux, plus adapté», a confié le patron des Bleus.

Et cette défense devrait être constituée dans l’axe de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, s’ils sont en état physique, de Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche. Cette arrière-garde serait quasiment identique à celle d’il y a quatre ans en Russie, si ce n’est Presnel Kimpembe qui remplacerait Samuel Umtiti.

Un trio offensif constitué de Griezmann, Benzema et Mbappé

Le milieu de terrain sera en revanche complétement différent. Et ce sera le plus gros chantier de Didier Deschamps avec les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont pressentis pour prendre place dans l’entrejeu, qui devrait être densifié avec un 3e joueur. Et celui-ci devrait être le Monégasque Youssouf Fofana, le Marseillais Mattéo Guendouzi ou le Madrilène Eduardo Camavinga.

De son côté, Antoine Griezmann devrait évoluer dans un rôle de soutien derrière le duo d’attaque qui sera emmené par Kylian Mbappé et Karim Benzema. Sauf contre-temps ou blessures, cette équipe a de grandes chances d’être alignée au coup d’envoi du premier match de l’équipe de France dans la compétition, le mardi 22 novembre, contre l’Australie.

La probable équipe-type de l’équipe de France

Hugo Lloris

Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana

Antoine Griezmann

Karim Benzema, Kylian Mbappé