Equipe de France : quels joueurs vont jouer avant la Coupe du monde ?

Avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, plusieurs joueurs seront amenés à jouer avec leur club respectif.

Didier Deschamps va sûrement croiser les doigts pour éviter toute mauvaise nouvelle. Car la majorité des 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde seront sur les terrains avec leur club respectif avant de rejoindre l’équipe de France. C’est le cas des Tricolores évoluant dans l’Hexagone.

A commencer par Kylian Mbappé qui devrait être présent sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche, lors de la venue d’Auxerre. Cette rencontre pourrait marquer le retour de Presnel Kimpembe sous le maillot parisien. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le sélectionneur tricolore à dix jours du premier match contre l’Australie (22 novembre). Steve Mandanda devrait lui aussi jouer avec Rennes face à Toulouse, alors que Youssouf Fofana (Monaco) et Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout (Marseille) s’affronteront au stade Louis II en clôture de la 15e journée de Ligue 1.

En Italie, Théo Hernandez et Olivier Giroud auront un match important avec l’AC Milan, qui reçoit la Fiorentina à San Siro. Tout comme Adrien Rabiot avec la Juventus Turin, qui disputera une rencontre capitale face à la Lazio Rome. Du côté de l’Allemagne, quatre joueurs seront concernés par le match du Bayern Munich sur la pelouse de Schalke 04 avec Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Kingsley Coman. Christopher Nkunku sera lui opposé au Werder Brême avec le RB Leipzig.

En revanche, cela devrait être plus calme pour les joueurs évoluant en Angleterre et en Espagne. En Premier League, seuls Hugo Lloris avec Tottenham (face à Leeds), Ibrahima Konaté avec Liverpool (face à Southampton) et William Saliba avec Arsenal (face à Wolverhampton) seront sur le pont. Toujours en convalescence, Raphaël Varane ne jouera pas avec Manchester United, dimanche, à Fulham, alors qu’Alphonse Areola devrait rester sur le banc de West Ham contre Leicester.

Enfin, de l’autre côté des Pyrénées, Ousmane Dembélé et Jules Koundé n’auront pas de match au programme avec Barcelone et pourront profiter d’un peu de repos. Karim Benzema, qui se remet de petits pépins physiques, ne participera pas au match de la 14e journée de Liga du Real Madrid, ce jeudi, contre Cadix. Ses coéquipiers et compatriotes Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont eux bien dans le groupe et pourraient être amenés à jouer cette rencontre.

Le dernier concerné est Antoine Griezmann. Mais l’attaquant tricolore pourrait être préservé par Diego Simeone, alors que l’Atlético Madrid affronte, samedi, une équipe de D5 en Coupe du Roi. Ce qui ne serait pas sans déplaire à Didier Deschamps.