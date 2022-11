PSG-Auxerre, 15e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toujours invaincu et en tête du championnat, le PSG reçoit Auxerre, ce dimanche 13 novembre (13h), lors de la 15e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Un dernier effort. Avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar, le PSG reçoit Auxerre, ce dimanche, pour la 15e journée de Ligue 1. Et sur la pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale va tenter de préserver son invincibilité toutes compétitions confondues cette saison et d’enchaîner un cinquième succès consécutif en championnat pour garder à distance son dauphin Lens, qui reçoit, samedi soir, Clermont.

Pour ce rendez-vous, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé, sorti en fin de match la semaine dernière lors du succès à Lorient (1-2), mais aussi sur Lionel Messi et Presnel Kimpembe, préservés face aux Merlus après avoir été touchés au tendon d’Achille. Le coach parisien pourrait ainsi aligner son redoutable trio offensif emmené par le Français, l’Argentin mais aussi Neymar pour décrocher un nouveau succès face aux Auxerrois.

Une équipe d’Auxerre, à la lutte pour son maintien, qui a enchaîné deux matchs sans défaite (une victoire et un nul) depuis la nomination de Christophe Pélissier à la place de Jean-Marc Furlan au poste d'entraîneur. Mais c’était contre Ajaccio (1-0) et à Troyes (1-1). Deux adversaires d’un calibre bien moindre que celui du PSG.

Le programme TV

PSG-Auxerre



15e journée de Ligue 1



Dimanche 13 novembre



A suivre en direct et en intégralité à partir de 13h sur Canal+ Foot