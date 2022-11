Ligue 1 : Le PSG a déroulé face à Auxerre avant la Coupe du monde (5-0)

Avant la trêve et la Coupe du monde, le PSG a déroulé, ce dimanche 12 novembre, lors de la venue d’Auxerre pour la 15e journée de Ligue 1 (5-0). Avec ce nouveau succès, le club de la capitale, toujours invaincu cette saison, a consolidé sa place de leader avec cinq points d’avance sur Lens.

Un dimanche sans encombre. Pour son dernier match avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar, le PSG a facilement dominé Auxerre sur la pelouse du Parc des Princes (5-0). Avec cinq buts inscrits, aucun encaissé et surtout pas le moindre blessé, le club de la capitale ne pouvait pas espérer meilleur début d’après-midi. D'autant qu'à une semaine du début du Mondial, Christophe Galtier avait fait le choix d’aligner au coup d’envoi pas moins de sept joueurs concernés par la compétition, dont ses trois stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, avec tous les risques que cela comportait.

Mais tout s’est parfaitement passé pour l’entraîneur parisien et son équipe. Mis sous pression par Lens, revenu à deux points la veille après son succès contre Clermont (2-1), les Parisiens n’ont jamais vraiment tremblé face au club bourguignon. Sous un grand soleil, ils se sont simplifiés la tâche en ouvrant rapidement le score grâce à l’inévitable Kylian Mbappé (11e), auteur de son 12e but de la saison en championnat. Et si, en première période, ils sont restés à la portée des Auxerrois, qui auraient pu égaliser sans une intervention décisive de Gianluigi Donnarumma (16e), ils ont fait la différence au retour des vestaires.

Carlos Soler a d’abord doublé la mise de la tête (51e) avant qu’Achraf Hakimi n’enfonce le clou sur une contre-attaque parfaitement menée (57e). Et les entrants ont participé à ce festival en fin de match. A commencer par Renato Sanches. Le Portugais, qui a remplacé Carlos Soler à l’heure de jeu, a trompé Benoît Costil avec l’aide du poteau (80e), alors qu’Hugo Ekitike, entré à la place de Neymar (75e), a inscrit son tout premier but sous les couleurs du PSG et a été fêté par l'ensemble de ses coéquipiers (84e). De son côté, Presnel Kimpembe, forfait lors des deux dernières rencontres en raison d’une lésion au tendon d’Achille, a même joué une quinzaine de minutes.

Preuve que la journée a été idéale et que la mission a été parfaitement remplie pour cette formation parisienne qui domine toujours autant le championnat. A l’issue de cette 15e journée, le PSG est toujours invaincu toutes compétitions confondues et occupe la tête de la Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Lens. Place désormais à la Coupe du monde avant un retour au championnat programmé à la fin du mois de décembre avec la réception de Strasbourg et un choc déjà très attendu contre Lens.