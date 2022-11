Ligue 1 : le PSG facile, Lens renversant, Lille poussif… Ce qu’il faut retenir de la 15e journée

Le PSG a facilement dominé Auxerre (5-0) pour conserver sa place en tête de la Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Lens, qui a renversé Clermont (2-1). De son côté, Lille s’est relancé sans convaincre face à Angers (1-0), alors que Nantes a arraché un point contre Ajaccio (2-2). Voici ce qu’il faut retenir de la 15e journée.

Lyon-Nice 1-1

Une histoire de penalties. Lyon et Nice se sont quittés, vendredi, sur un match nul qui n’a fait les affaires d’aucune des deux équipes (1-1). Nicolas Pépé avait ouvert le score sur penalty, tiré en deux temps, peu avant la pause (38e). Et alors que les Lyonnais ont poussé en seconde période pour tenter d’égaliser, Alexandre Lacazette a permis à l’OL d’arracher un point, lui aussi sur un penalty transformé en fin de match (89e). Avec ce résultat, les deux formations restent engluées au milieu du classement.

Lens-Clermont 2-1

Lens est invincible à domicile. Mené sur sa pelouse, le club Sang et Or a renversé, samedi, Clermont (2-1) pour enchaîner un cinquième succès consécutif, le 8e d’affilé dans son antre. Les hommes de Franck Haise ont été surpris peu avant la mi-temps sur un but contre son camp de Salis Abdul Samed (38e). Mais ils se sont parfaitement repris au retour des vestiaires. Wesley Saïd a remis les deux équipes à égalité du pied droit (60e) avant que Seko Fofana n’offre la victoire à sa formation huit minutes plus tard (68e). Grâce au 3e but de la saison du capitaine lensois, Lens est assuré de rester à la 2e place derrière le PSG pendant la trêve.

Rennes-Toulouse 2-1

Rennes passera la trêve sur le podium. Une semaine après son match nul à Lille (1-1), le club breton a repris sa marche en avant, samedi, lors de la venue de Toulouse (2-1). Les coéquipiers d’Hamari Traoré ont ouvert le score en milieu de première période grâce à Benjamin Bourigeaud (25e). Mais ils ont vu les Toulousains égaliser sur une frappe croisée du pied droit de Thijs Dallinga (55e). Loin d’être déstabilisés, les Rennais ont rapidement repris l’avantage avec la 3e réalisation de la saison d’Arnaud Kalimuendo (58e). Si Rennes, invaincu depuis fin août toutes compétitions confondes, est confortablement installé à la 3e place du championnat, Toulouse a essuyé un 3e revers consécutif et continue de chuter au classement.

PSG-Auxerre 5-0

Paris n’a pas tremblé. Emmené au coup d’envoi par sept joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar, dont ses stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale a facilement dominé Auxerre au Parc des Princes (5-0). Auteur de son 12e but de la saison en championnat, Kylian Mbappé a ouvert le score (11e) avant que Carlos Soler (51e), Achraf Hakimi (57e), Renato Sanches (80e) et Hugo Ekitike (84e) n’aggravent la marque en seconde période. Avec cette victoire, le PSG, toujours invaincu cette saison toutes compétitions confondues, occupe toujours la tête avec cinq points d’avance sur Lens. Retrouvez le résumé complet ici.

Brest-Troyes 2-1

Première à domicile pour Brest. Le Stade Brestois a décroché son premier succès de la saison sur sa pelouse en venant à bout de Troyes (2-1). Les hommes de Bruno Grougi ont fait la différence grâce à deux penalties de Romain del Castillo (55e) et Steve Mounié (76e), alors que Brendan Chardonnet avait permis au club de l’Aube d’égaliser en détournant une frappe dans ses propres filets (60e). Et les Troyens ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Mama Baldé (81e). Grâce à ce succès, Brest est remonté à la 16e place à un point de son adversaire du jour (13e), qui n’a toujours pas gagné depuis le 18 septembre dernier.

Nantes-Ajaccio 2-2

Nantes revient de loin. Menés de deux buts par Ajaccio, les Canaris ont réussi à décrocher le point du match nul sur leur terrain (2-2). Alors que le club corse pensait sûrement avoir fait le plus dur avec les deux buts de Youcef Belaïli (56e) et de Romain Hamouma (66e), les hommes d’Antoine Kombouaré ont réduit le score sur une frappe de Ludovic Blas (70e) puis égalisé en toute fin de match avec un but de Moses Simon (89e). Si Ajaccio peut avoir des regrets et a manqué une occasion de sortir de la zone rouge, Nantes a évité le pire et est remonté au 15e rang.

Montpellier-Reims 1-1

Si Montpellier n’arrive plus à gagner, Reims ne perd plus. A domicile, le club héraultais a enchaîné un 6e match sans victoire en arrachant le match nul contre une équipe de Reims, qui n’a désormais plus perdu depuis sept rencontres. Et à la Mosson, tout s’est joué en fin de match. Marshall Munetsi a cru offrir la victoire aux Rémois (87e), mais Sacha Delaye, entré en jeu quelques secondes plus tôt, a égalisé pour les Montpelliérains (91e). Au classement, Reims est 11e et conserve trois points d’avance sur Montpellier (14e)

Lille-Angers 1-0

Service minimum pour Lille. Sur sa pelouse, le club nordiste s’est contenté d’un but pour battre Angers (1-0). Et il a été inscrit de la tête par Tiago Djalo (36e), alors qu’à peine quelques instants plus tôt l’Angevin Amine Salama a vu son but être annulé par la VAR pour un hors-jeu de position d’Abdallah Sima. Battu par Lyon (1-0) puis accroché par Rennes (1-1), le Losc, qui a fini la partie en infériorité numérique après l’expulsion de Carlos Baleba (74e), s’est ressaisi pour reprendre ses distances avec l’OL. De son côté, Angers, lanterne rouge, continue de s’enfoncer avec cette 7e défaite consécutive.

Strasbourg-Lorient 1-1

Le FC Lorient repart d’Alsace avec des regrets. Les Merlus, qui menaient grâce à Terem Moffi (5e), ont longtemps résisté contre Strasbourg. Mais ils ont craqué sur centre de Jean-Ricner Bellegarde qui a trouvé Habib Diallo (87e). Les Bretons, quatrièmes, n’ont gagné aucun de leurs cinq derniers matchs, alors qu’il avait remporté les six précédents. En face, Strasbourg n’a toujours pas gagné devant son public et est avant-dernier.

Monaco-Marseille à 20h45