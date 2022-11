Equipe de France : Presnel Kimpembe forfait pour la Coupe du monde, Axel Disasi appelé

Le défenseur de l'équipe de France Presnel Kimpembe, «insuffisamment rétabli» d'une blessure à un tendon d'Achille, est forfait pour la Coupe du monde et est remplacé par le novice Axel Disasi de l'AS Monaco, a annoncé lundi la Fédération française de football.

Un pilier en moins. Presnel Kimpembe, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, est forfait pour la Coupe du monde au Qatar et sera remplacé par le monégasque Axel Disasi.

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France (@equipedefrance) November 14, 2022

«Cette décision a été prise ce lundi matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’Équipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps», a indiqué la Fédération Française de Football dans un communiqué ce lundi 14 novembre.

La veille, Presnel Kimpembe est entré en jeu à la 75e minute lors du match qui a opposé le PSG à l’AJ Auxerre (5-0). Toutefois, la FFF a considéré que «le défenseur du Paris-SG ne s’estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar».

«Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c’est toujours une immense fierté et le fait d’avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuses compétitions est un honneur», a réagi Presnel Kimpembe sur son compte Twitter.

«Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe», a-t-il ajouté.