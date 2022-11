NBA : Joel Embiid affole les compteurs avec une ligne statistique démentielle

Joel Embiid a réalisé une performance historique la nuit dernière lors de la victoire des Sixers de Philadelphie face au Jazz d’Utah, avec une ligne statistique à peine croyable : 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres en 36 minutes de jeu.

Un match pour l’histoire. Joel Embiid était sur une autre planète la nuit dernière lors de la rencontre opposant les Sixers de Philadelphie au Jazz d’Utah. Seulement 24 heures après avoir planté 42 points dans un match face aux Hawks d’Atlanta, le pivot a affolé les compteurs avec une ligne statistique irréelle : 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres en 36 minutes de jeu. Il a largement dominé le 4e quart-temps en inscrivant 26 des 27 points de son équipe, avec 5 de ses 7 contres. Une performance déterminante dans la victoire des siens (105-98) face à Utah.

Joel Embiid est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à compiler au moins 50 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 contres depuis que ces derniers sont comptabilisés par la NBA, en 1973-1974. Il est le premier joueur à enregistrer un quart-temps avec 20 points et 5 contres depuis 25 ans. Il est devenu le 4e joueur après Kobe Bryant, Michael Jordan et Bradley Beal à totaliser 100 points ou plus sur deux rencontres successives depuis la fusion de la NBA et de l’ABA (1976), et le premier pivot à le faire depuis Wilt Chamberlain en 1967.

Historique.





59 POINTS * (record en carrière)



11 REB



8 AST



7 BLK



1 STL





Dans le seul 4ème QT : 26 PTS⎜5 BLK⎜12-15 FT





Premier joueur de l'histoire avec cette ligne de stats

«Il ne s’agit pas que de moi. Nous avons réalisé cela en équipe. Évidemment, les coaches me mettent dans des bonnes positions, et mes coéquipiers m’ont donné le ballon. J’ai trouvé que nous avions un bon espacement… comme je l’ai dit, tout le crédit revient à mes coéquipiers», a lancé Joel Embiid après la victoire.

Pour rappel, le pivot des Sixers de Philadelphie a demandé, et obtenu, la naturalisation française cet été. Il est désormais possible pour Vincent Collet de le sélectionner pour les prochaines compétitions internationales avec l’équipe de France de basketball, où Joel Embiid (2.13m) pourrait composer un trio infernal avec Rudy Gobert (2.18m) et Victor Wembanyama (2.21m).