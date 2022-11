Football : une blessure plus grave que prévue pour Amine Harit ?

La blessure du Marocain de l'OM Amine Harit, sorti sur civière dimanche soir lors de Monaco-Marseille, pourrait finalement être beaucoup plus grave que prévue.

Alors que lundi l’OM avait communiqué sur la blessure d'Amine Harit en indiquant qu'il souffrait «d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche», le genou du Marocain, qui va manquer la Coupe du monde avec les Lions de l'Atlas, serait dans un état beaucoup plus grave.

Selon L'Équipe, le milieu devrait se faire opérer rapidement, et même dès ce jeudi à Lyon. Au moins un ligament aurait été totalement rompu. Des diagnostics plus poussés vont avoir lieu. Sa durée d'indisponibilité sera connue après l'intervention chirurgicale.

Ce mardi, Pablo Longoria, président de l’OM, s’est confié sur la future absence du joueur. «Tout d'abord, mes pensées vont à Amine, a-t-il confié. Il va mieux moralement. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ca deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif.»

S’il manquera donc le Mondial avec le Maroc, la presse marocaine indique que la Fédération marocaine l'a convié au Qatar pour assister et soutenir ses coéquipiers.

Les Marocains affronteront respectivement la Croatie, la Belgique et le Canada.