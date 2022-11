Route du Rhum 2022 : le bateau d’un participant en feu, un skipper secouru en mer

Engagés sur la Route du Rhum 2022, Fabrice Amedeo a vu son Imoca exploser, lundi, au large du Portugal, avant de prendre feu, alors qu'Erwan Thibouméry a dû être secouru en pleine mer après avoir été victime de problèmes de voiles et de moteur.

La Route du Rhum a connu des heures très agitées. Alors que les candidats à la victoire sont à la lutte à l’approche de l'arrivée à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), deux participants ont été victimes d’avaries et ont dû être secourus en urgence. Le premier est Fabrice Amedeo, qui a connu une série de péripéties à bord de son Imoca. Naviguant, dimanche, au cœur de l’Archipel des Açores, le skipper mayennais a tout d’abord vu son ballast (réservoir d’eau de grande contenance) exploser sur une vague. Plusieurs centaines de litres d’eau ont inondé son embarcation et touché les batteries, provoquant une importante panne à bord.

En concertation avec son équipe, il a décidé de prendre la direction de Cascais (Portugal) et c’est à ce moment qu’il a aperçu une grosse fumée à bord du bateau. Après un coup d’extincteur, la fumée a fini par s’arrêter. Mais, ce lundi, une nouvelle fumée est apparue, précédant une importante explosion à bord. Il a tout juste eu le temps de prendre place sur son radeau de survie que son Imoca, en feu, a sombré sous les flammes au large des côtes portugaises.

«Mon Imoca Nexans-Art et Fenêtres a coulé en flammes sous mes yeux et ce sont tous mes rêves qui se sont engloutis avec lui. (…) La mort n’a pas voulu de moi aujourd’hui ou plutôt la vie n’a pas voulu que je la quitte. Je suis dévasté mais le plus heureux des hommes car ce soir, ma femme et mes filles ne vont pas se coucher en pleurant», a confié, à Ouest-France, Fabrice Amedeo, qui a été récupéré sain et sauf et tant bien que mal par un cargo après avoir passé près de quatre heures sur son radeau.

Ce matin, c’est Erwan Thibouméry qui a dû être secouru en urgence. Le skipper avait suspendu sa course en raison de problèmes de voiles et de moteur et avait pris la direction de Vigo en Espagne. Mais en difficulté au large des côtes espagnoles, il a demandé assistance et a dû être hélitreuillé par les secours espagnols, qui se sont rapidement rendus sur la zone d’intervention. S’il a pu être sauvé, Erwan Thibouméry a vu son bateau s’échouer sur la plage de Ferreira.