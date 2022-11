Coupe du monde 2022 : France, Brésil, Argentine... qui sont les grands favoris ?

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, plusieurs équipes peuvent prétendre soulever le précieux trophée dans le ciel de Doha, le 18 décembre prochain.

Brésil

Qui d'autre que le quintuple vainqueur de la Coupe du monde pour ouvrir le bal des favoris ? Le sélectionneur Tite pourra compter sur ses forces en présence, notamment en attaque avec Neymar qui a réalisé un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain (11 buts et 9 passes décisives), le Barcelonais Raphinha ou encore son rival madrilène Vinicius Júnior, arrivé 8e au classement du Ballon d'Or 2022, pour broder une sixième étoile sur le maillot de la Seleçao. Et la Seleçao abordera la compétition en pleine confiance, elle qui reste sur une série de 35 matchs sans défaite.

france

Championne du monde en titre, la France entend conserver son bien sur le sol qatari. Même si des joueurs majeurs de la victoire en 2018 seront absents comme Paul Pogba (blessé au genou), N'Golo Kanté (blessé aux ischio-jambiers) ou encore Presnel Kimpembe, qui n'est pas suffisamment remis.

Pour autant, le statut de favori semble persister, y compris aux yeux des autres nations ainsi que des bookmakers. Le sélectionneur portugais Fernando Santos voit d'ailleurs «la France comme un favori, surtout qu'elle a emporté la dernière édition». Même son de cloche chez le génie argentin Lionel Messi, qui juge le pays tenant du titre prêt pour remporter un deuxième mondial d'affilée. D'autant que les Tricolores pourront compter sur le Ballon d'or 2022, Karim Benzema, qui n'avait pas disputé le Mondial en Russie il y a quatre ans.

Allemagne

Ne jamais enterrer les Allemands. Vainqueurs à quatre reprises (1954, 1974, 1990 et 2014), la Mannschaft est toujours un sérieux client dans les grandes compétitions. Surtout qu'Hansi Flick (passé par le Bayern Munich entre 2019 et 2021) a composé une liste de 26 joueurs compétitifs, avant d'affronter notamment l'Espagne en phase de poules.

Parmi eux, on retrouve les deux tornades du Bayern Munich Jamal Musial et Leroy Sané, la muraille Manuel Neuer ainsi que des défenseurs rugueux tels Matthias Ginter, Niklas Süle et le madrilène Antonio Rudiger.

argentine

Et si Messi terminait sa carrière internationale en soulevant la Coupe du monde ? C'est une image que tous les Argentins aimeraient voir. Invaincue depuis juillet 2019, l'Albiceleste, présente dans le groupe C avec l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne devrait pouvoir se qualifier, sans trop de difficultés, et ainsi rejoindre les huitièmes de finales. Les coéquipiers du septuple Ballon d'or comptent bien surfer sur la vague positive après leur sacre de l'an dernier lors de la Copa América.

espagne

Le pari de la jeunesse côté espagnol. Et pour cause, la liste de Luis Henrique est marquée par l'absence de plusieurs cadres, Sergio Ramos (180 sélections), Gérard Piqué (105 sélections) et Thiago Alcantara (46 capes), alors que certains vont participer à leur premier Mondial, comme les Barcelonais Pedri et Gavi, tous deux récompensés par le prix Golden Boy cette année et l'année passée, ainsi qu'Ansu Fati. De quoi faire trembler les défenses japonaises et costariciennes lors des poules, mais peut-être un peu moins celle de la Mannschaft.

angleterre

Et si c'était la bonne année pour les Three Lions ? Gareth Southgate a concocté un effectif équilibré alliant des joueurs d'expériences comme Jordan Henderson au milieu, Eric Dier et Harry Maguire en défense et bien sûr l'actuel deuxième meilleur buteur de Premier League Harry Kane (12 réalisations en 15 matchs) et des jeunes très prometteurs.

Bukayo Saka (21 ans), Phil Foden (22 ans) ou encore le joueur du Borussia Dortmund Jude Bellingham (19 ans) devront faire valoir leurs qualités pour apporter le deuxième sacre à l'Angleterre, après celui de 1966.