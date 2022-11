Coupe du monde 2022 : quel sera le pays le plus soutenu par ses supporters ?

Des supporters du monde entier seront présents au Qatar pour suivre le parcours de leur pays lors de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Cependant, une nation sera plus représentée que les autres.

Ils seront les plus nombreux au Qatar pour suivre la Coupe du monde de leur pays. Connus pour leur ferveur, les supporters du Mexique seront environ 80.000 à faire le déplacement pour assister aux rencontres d’«El Tri». Ces derniers ont d'ailleurs payé entre 14.000 et 20.000 euros pour un forfait incluant l’aller-retour Mexico-Doha, l’hébergement et les trois matchs de la poule.

Face à la passion et l’aspect fêtard des Mexicains, les autorités du Mondial ont demandé aux fans de la sélection de la star Hirving Lozano de respecter quelques règles. De ce fait, les passionnés devront observer des règles générales de consommation d’alcool. Un ambassadeur des supporters a même été nommé par l’Emirat et s’est déjà rendu quatre fois au Qatar depuis le début de l’année.

L'équipe de france pourra compter sur le soutien de ses fans

S’ils ne seront pas aussi nombreux que les Mexicains, les Français figureront malgré tout dans le classement des supporters les plus présents au Qatar.

Selon l’ambassadeur de France à Doha, Jean-Baptiste Faivre, 10.000 fans des Bleus feront le déplacement pour suivre l’équipe de France. A noter que 300 représentants des ministères français de l'Intérieur et de la Défense assureront également la sécurité de l'événement.

Parmi les autres nations les plus représentées, on retrouve les États-Unis, l’Arabie Saoudite, l’Angleterre, les Émirats arabes unis, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne.