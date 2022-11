Football : l'arbitre de Ligue 1 Johan Hamel est décédé

Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, est décédé brutalement à 42 ans, a annoncé ce mercredi le syndicat des arbitres français.

L’arbitrage est en deuil. Johan Hamel, 42 ans, arbitre de Ligue 1 est décédé, a indiqué le syndicat des arbitres français (SAFE), ce mercredi dans un message sur Twitter. Selon L’Equipe, il a succombé à un AVC lors de son entraînement.

«L’arbitrage est en deuil, indique le message. Nous apprenons le décès de notre collègue et ami, Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa famille, ses proches et amis, le SAFE et les arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras», peut-on lire sur le compte Twitter du SAFE.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

Johan Hamel officiait en Ligue 1 depuis la saison 2016-2017. Il comptait plus de 300 matchs toutes compétitions confondues (Ligue 1, Ligue 2, National, Coupe de France, Coupe de la Ligue). Il a arbitré neuf matchs cette saison.

L’OM a appris avec tristesse la disparition de Johan Hamel. Arbitre en @Ligue1UberEats depuis 8 saisons, il nous a quittés à l’âge de 42 ans.



Le club tient à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu’à l’ensemble de l’arbitrage français. pic.twitter.com/sbQiNLePhs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 16, 2022

C’est avec une profonde tristesse que l’ESTAC vient d’apprendre la disparition de . Le club tient à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ainsi qu’au corps arbitral.#TeamESTAC pic.twitter.com/Wy0eOcK0UI — ESTAC Troyes (@estac_officiel) November 16, 2022

Le Stade Brestois adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, disparu à l’âge de 42 ans.



Sa dernière venue au stade Francis-Le Blé remonte au 10 avril 2022 lors du match Brest - Nantes. pic.twitter.com/gm6uuZDsWt — Stade Brestois 29 (@SB29) November 16, 2022

Le Club présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Johan Hamel après cette terrible nouvelle.





Nos pensées accompagnent celles du football et de l'arbitrage français. https://t.co/lLmQz3C04b — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 16, 2022

Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Johan Hamel





L'Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble du corps arbitral français. pic.twitter.com/hiRwLjg1tz — Olympique Lyonnais (@OL) November 16, 2022

L’arbitre était notamment en charge de l’assistance vidéo dimanche lors de PSG-Auxerre (5-0). Son dernier match dirigé comme arbitre principal remonte au 6 novembre entre Lille et Rennes.

De nombreux clubs lui rendent hommage depuis l'annonce de sa disparition.