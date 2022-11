Route du Rhum 2022 : victoire de Charles Caudrelier qui bat le record de l'épreuve

Le skipper Charles Caudrelier a remporté, ce mercredi la Route du Rhum 2022, à bord de son Maxi Edmond de Rothschild. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre en un temps record (6 jours 19 heures et 47 minutes).

Parti de Saint-Malo à bord de son trimaran géant, le navigateur de 48 ans, qui effectuait sa première Route du Rhum, a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 5h02 locales (10h02 heure de Paris), pulvérisant le record de la traversée de 7 jours 14 heures et 21 minutes établi par Francis Joyon (Idec Sport) en 2018.

«Je ne suis même pas fatigué, a commenté Caudrelier à L’Equipe. La course a été épuisante, mais j'ai trouvé mon rythme. Les 24 premières heures ont été dures. Mais j'avais tellement la niaque (sic), j'avais envie de gagner. Pour l'histoire de ce bateau, de l'équipe. J'en rêvais depuis que j'étais gamin. Et, il y a trois ans, on m'a offert ce rêve. J'ai tellement de gens à remercier, tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi.»

Charles Caudrelier, bardé de trophées en équipage (3 Transat Jacques Vabre, 2 Volvo Ocean Race), n'avait jamais pris le départ de la mythique transatlantique en solitaire. C'était le rêve d'enfance de ce Finistérien, père de deux enfants, dont l'idole est le navigateur suisse Laurent Bourgnon, double vainqueur de l'épreuve (1994, 1998).

Il partait favori à la barre du Maxi Edmond de Rothschild, premier bateau entièrement conçu pour voler au-dessus de l'eau grâce à des foils, mis à l'eau en 2017 et considéré comme l'Ultim le plus abouti (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large) de la flotte.

Caudrelier a réalisé la course parfaite depuis le coup de canon à Saint-Malo mercredi à 14h15, prenant la tête de la flotte dès les premiers milles. François Gabart (SVR Lazartigue), son premier poursuivant, est attendu dans les prochaines heures à Pointe-à-Pitre.