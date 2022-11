Yas Island : Formule 1, UFC, NBA, football… quand le sport s’installe sur l'île située à Abou Dhabi

Alors que le dernier Grand Prix Formule 1 de la saison va s’y dérouler ce week-end, Abou Dhabi est devenu l’un des théâtres majeurs du sport international en atteste les derniers événements qui s’y sont déroulés.

Si la Coupe du monde de football se déroule à seulement 300 kilomètres en face, au Qatar, les Emirats Arabes Unis ne sont pas en reste en matière de sports. En effet, à Abou Dhabi et plus précisément sur l’île de Yas (Yas Island en anglais), de nombreuses compétitions ont lieu depuis quelques temps.

«Abou Dhabi a fait ses preuves en matière d'accueil d'événements sportifs majeurs de grande envergure, tels que le Grand Prix Etihad Airways d'Abou Dhabi de Formule 1, le championnat de golf HSBC d'Abou Dhabi, l'Indian Premier League, le triathlon mondial ITU, les championnats du monde FINA, l'UFC et maintenant la NBA. Sa force : une destination proposant des sites ultramodernes destinés à accueillir des événements de premier plan, tels que l'Etihad Arena, la plus grande salle couverte du Moyen-Orient, et l'emblématique circuit Yas Marina, qui accueille chaque saison le point culminant du calendrier de la F1», a détaillé à CNEWS, Abdulla Yousuf, directeur du développement du commerce et des marchés du voyage chez DTC Abu Dhabi.

D'ailleurs, après avoir accueilli la NBA en octobre, Abou Dhabi a l'occasion, au mois de novembre, d'être au cœur de 2 grand évènements sportifs mondiaux de cette fin d'année : la Grand Prix F1 et la Coupe du monde de football.

Formule 1

Si l’an dernier, le titre s’était joué sur le circuit de Yas Marina entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, les titres ont déjà été joués mais il y aura tout de même des choses à suivre. Le Grand Prix Formule 1 se déroulera cette semaine du 17 au 20 novembre. Et évidemment, la fête sera au rendez-vous pour la clôture du championnat du monde F1 2022. Durant l'évènement, de nombreux artistes internationaux comme Usher, le trio EDM Swedish House Mafia ou encore le grammy winner Kendrick Lamar seront présents.

Coupe du monde FIFA

Et alors que la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) se déroulera au Qatar, juste à côté, Abou Dhabi sera très actif pendant cette période. Les fans seront accueillis pour visiter la région avec une fanzone qui pourra accueillir jusqu'à 2.000 personnes quotidiennement. De nombreuses activités y seront installés (tounois FIFA 23, matchs diffusés en direct, foodtrucks, etc).

A noter que de nombreux supporters logeront aux Emirats Arabes Unis pendant cette période. Plusieurs vols quotidiens sont prévus pour relier Doha et Abou Dhabi, ainsi que Dubaï.

UFC

Il y a quelques semaines, l’UFC a de nouveau posé ses valises sur la Yas Island pour un événement qui était très attendu, l’UFC 280 avec notamment un main-event incroyable remporté par Islam Makhachev contre Charles Oliveira à l’Etihad Arena. La prestigieuse ligue américaine de MMA a pris l’habitude de s’installer dans l’émirat depuis notamment le Covid. A l’époque, une bulle sanitaire avait même été créée avec une «Fight Island». Ce qui avait permis de poursuivre les soirées, ce qui était devenu impossible aux Etats-Unis.

«Nous pensons que l’UFC Fight Island nous donne l’occasion de mettre en valeur les formidables capacités d’Abou Dhabi et de souligner notre volonté d’accueillir à nouveau dès que possible des événements et des visiteurs avec les bonnes mesures de sécurité en place», avait confié Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif marketing et tourisme d’Abou Dhabi à CNEWS, il y a quelques temps.

Dans la foulée de l’UFC 280, un combat de boxe opposant Dmitry Bivol à Gilberto 'Zurdo' Ramirez a également eu lieu à l’Etihad Arena, le 5 novembre dernier.

Crédit Photo : SUSA / Icon Sport

NBA

Début octobre, c’était le grand événement à Abou Dhabi avec les premiers matchs NBA (pré-saison) dans le petit émirat. Au programme, deux matchs opposant Atlanta à Milwaukee et la présence de légendes comme l’ambassadeur Shaquille O’Neal. Une réussite qui sera renouvelée dans les prochaines années à coups sûrs.

«Nous sommes extrêmement heureux. Cela faisait un moment que nous essayions d’organiser cet événement. Le processus a été long mais le résultat a été à la hauteur de nos espérances. Voire bien meilleur. Nous souhaitions depuis des années nous installer au Moyen-Orient. Abu Dhabi s’est avérée être idéale pour l’événement. C’était vraiment une franche réussite», a expliqué Ralph Riviera, directeur général NBA Europe et Moyen Orient.

«Ce fut un honneur d'accueillir les premiers NBA Abu Dhabi Games, s’est de son côté réjoui Abdulla Yousuf, directeur du développement du commerce et des marchés du voyage chez DTC Abu Dhabi. L'organisation des matchs témoigne du statut d'Abou Dhabi en tant que destination touristique mondiale, avec son offre diversifiée culturelle, de sportive, d’activités proche de la nature, de loisirs et de divertissement. Nous sommes ravis d’avoir d'accueillir les fans de basket-ball du monde entier pour qu'ils assistent aux jeux et découvrent par eux-mêmes la vaste gamme d'expériences qu'il est possible de vivre lors d'un voyage à Abou Dhabi. (…) Grâce à ce partenariat, nous avons pu partager avec le monde entier ce qui rend Abu Dhabi si spécial. Plus tôt dans l'année, la Jr. NBA Abu Dhabi League avait également remporté un vif succès et nous sommes fiers d’avoir pu, encore une fois, offrir un programme riche et interactif dans le quartier NBA de Manarat Al Saadiyat.»