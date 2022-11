Affaire Paul Pogba : sa mère livre sa version sur la tentative d’extorsion dont le joueur a été victime

Dans son autobiographie, qui est parue ce mercredi, la mère de Paul Pogba est revenue sur la tentative d’extorsion de fonds et le conflit qui oppose ses fils depuis plusieurs mois.

Son arrivée en France, ses petits boulots, la victoire à la Coupe du monde, le football, ses enfants… Dans son autobiographie, intitulée «Et à la fin, on gagne» (Fayard) et parue ce mercredi, la mère de Paul Pogba revient sur plusieurs moments de sa vie, mais également sur la tentative d’extorsions de fonds dont a été victime le joueur de la Juventus Turin et le conflit qui l’oppose à son frère Mathias depuis plusieurs mois. Même si, au début, elle était contre ces confidences.

«On m’a dit de la rajouter (l’affaire, ndlr), au début je ne voulais pas, c’était difficile, et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé… C’est très difficile d’en parler», a-t-elle confié à l’AFP. En épilogue du livre, elle évoque cette affaire qui a fait grand bruit et qui a conduit Mathias en prison pour des soupçons d’extorsion de fonds en bande organisée contre Paul.

Et selon Yeo Moriba, Mathias Pogba a été piégé. «Il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s’est senti trahis» a-t-elle affirmé, qualifiant ces personnes «de gros, gros requins», attisés par «la jalousie extrême». Mais elle croit en une issue heureuse dans cette affaire de famille. «Le clan Pogba sera toujours là», a-t-elle lâché. Et de conclure : «ça s’arrangera toujours, c'est la famille, ce sont des frères de lait, ils se tiendront toujours la main».

Dans cette affaire, qui a éclaté il y a trois mois, Mathias Pogba, qui a posté de nombreuses vidéos à charge contre Paul Pogba, a été mis en examen et placé en détention provisoire, tout comme quatre autres suspects, pour extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Toujours en convalescence après avoir été opéré du genou au mois de septembre, Paul Pogba a lui été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France.