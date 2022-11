Coupe du monde 2022 : la France sur le podium des équipes qui coûtent le plus cher

L’observatoire du sport CIES a publié son classement des équipes les plus chères parmi les participants de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Au total, la France se classe à la troisième place, derrière l'Angleterre et le Brésil, avec une valeur estimée à 1,270 milliard d'euros.

Qui détient l’équipe la plus chère du Mondial ? Selon l’étude de l’observatoire du sport CIES publiée cette semaine, la France se classe en troisième position des équipes les plus chères de la Coupe du monde, derrière l’Angleterre (1,499 milliard) et le Brésil (1,455 milliards). Bien aidée par Kylian Mbappé (185,4 millions) ou encore Jules Koundé (104,2 millions), la valeur totale de l’équipe de France est estimée à 1,270 milliard d’euros.

A noter que la valeur globale de l'équipe de France, différente de celle mentionnée dans un premier temps par le CIES, s'explique par le récent forfait de Christopher Nkunku, en raison d’une blessure à l’entraînement, évalué à 112 millions d’euros, et de son remplacement par Randal Kolo Muani, évalué à 44,7 millions d'euros. La valeur totale de l'équipe s'élève donc désormais à 1,270 milliard d'euros, contre 1,337 milliard d'euros précédemment.

#FIFA World Cup teams ranked according to estimated transfer value of players selected as per @CIES_Football algorithm



England €1,499m



Brazil €1,455m



France €1,337m



Top valued player for all teams https://t.co/px5SLyEhTQ pic.twitter.com/BzzgvQul9C — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 16, 2022

Pour réaliser cette étude, le CIES prend en compte plusieurs critères. La valeur d’un joueur est ainsi calculée en fonction de son âge, de sa cote, et de plusieurs éléments contractuels, dont la date de fin de son contrat. Plus un joueur est jeune, et plus son contrat est long, plus sa valeur sera élevée. A l'inverse, un joueur «âgé», dont la fin de contrat approche, verra sa valeur chuter.

Mbappé 3ème joueur le plus cher du Mondial

Concernant l’équipe de France, dans le top 5 des joueurs les mieux évalués, on retrouve évidemment le Parisien Kylian Mbappé avec 185,4 millions d’euros (3ème joueur le plus cher, toutes nations confondues), mais aussi le Barcelonais Jules Koundé (104,2 millions d'euros), les deux joueurs du Real Madrid Aurélien Tchouaméni (96,1 millions d'euros) et Eduardo Camavinga (86,1 millions d'euros) et enfin le Milanais Théo Hernandez (75,9 millions d'euros).

A l’inverse, tout en bas du classement, on retrouve le gardien rennais Steve Mandanda (3 millions d'euros), l’attaquant milanais Olivier Giroud (5,3 millions d'euros) ou encore le dernier appelé Marcus Thuram (8,7 millions d'euros), un montant qui s’explique par la situation contractuelle du joueur, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach à l'issue de la saison.

Angleterre et Brésil en tête, Australie et Tunisie en bas du classement

Du côté des autres nations, l’Angleterre se classe tout en haut du classement, portée par son crack Jude Bellingham (Borussia Dortmund), le joueur le plus cher toutes nations confondues (202 millions d’euros). Bukayo Saka, Phil Foden et leurs partenaires permettent à la sélection de Gareth Southgate de dominer ce classement avec une équipe estimée à 1,499 milliard d’euros.

La deuxième marche du podium est occupée par le Brésil dont la pépite Vinicius Jr est évaluée à 201 millions d’euros. La Seleçao peut également compter sur Rodrygo, Gabriel Martinelli ou encore Neymar et Gabriel Jesus pour faire grimper son total à 1,455 milliard d’euros.

Dans le bas de ce classement, deux des adversaires de la France en phase de groupe, l’Australie et la Tunisie, font partie des équipes les moins chères de la compétition avec une valeur évaluée respectivement à 38 et 57 millions d’euros. Le Danemark se classe quant à lui en milieu de tableau (13e sur 32) avec une valeur estimée à 403 millions d’euros.