Coupe du monde 2022 : Ronaldo, Messi, Modric… Ces vétérans prêts à briller pour leur dernier Mondial

La Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) sera l’occasion pour de nombreux joueurs de disputer leur tout dernier Mondial, comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Luka Modric. Tour d’horizon.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

A 37 ans, Cristiano Ronaldo va disputer sa dernière Coupe du monde avec le Portugal. Et après avoir remporté l’Euro 2016 et la Ligue des nations 2019, «CR7» rêve d'un sacre mondial avec son pays pour terminer en beauté et confirmer son statut de légende du football. Meilleur buteur en sélection (117 buts en 191 apparitions pour le Portugal), il n’a jamais disputé une finale de Coupe du monde. Ce qui lui permettrait d’éclaircir sa saison très compliquée avec Manchester United.

Lionel Messi (Argentine)

A 35 ans, Lionel Messi veut lui aussi entrer définitivement dans l’histoire en remportant une Coupe du monde avec l’Argentine. Pas loin en 2014 (défaite en finale contre l’Allemagne), «La Pulga» a, entre temps, réussi à décrocher la Copa América 2021, son premier titre avec l’Albiceleste. Il s’agit de sa dernière chance de devenir champion du monde. Dans quatre ans, il jouera peut-être encore en club. Et encore…

Luka Modric (Croatie)

A 37 ans, Luka Modric en paraît souvent 20. Le milieu de terrain du Real Madrid, vice-champion du monde 2018, est toujours aussi impressionnant sur un terrain. Le Ballon d’Or 2018, qui honorera sa 155e sélection contre le Maroc pour son entrée en lice, se verrait bien emmener la Croatie au sommet. Ou au moins, le plus loin possible.

Karim Benzema (France)

Revenu en équipe nationale pour l’Euro 2021, après cinq années au «purgatoire» à la suite de la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (34 ans), récent Ballon d’Or 2022, compte bien rattraper le temps perdu. Présent en 2014, il a donc raté le titre en 2018. Vainqueur de la Ligue des nations 2021, il se verrait bien décrocher une nouvelle étoile pour achever une année en or pour lui. Pour ce qui sera aussi son dernier Mondial a priori.

Manuel Neuer (Allemagne)

Manuel Neuer, 36 ans, est le gardien n°1 de la sélection allemande depuis 2009. Une longévité impressionnante pour celui qui est considéré, à juste titre, comme l’un des meilleurs portiers de l’histoire du ballon rond. Champion du monde 2014, puis éliminé dès la phase de poules en 2018, le joueur du Bayern Munich aimerait bien soulever de nouveau le trophée avant de prendre sa retraite internationale.

Luis Suarez (Uruguay)

A 35 ans, Luis Suarez, qui vient de remporter le titre de champion d’Uruguay avec son club formateur du Nacional, est prêt à briller pour sa dernière compétition avec la Céleste. Accompagné d’Edinson Cavani et Darwin Nunez en attaque, «El Pistolero», 66 buts en 133 matchs, espère briller au Qatar.

Robert Lewandowski (Pologne)

Un autre attaquant aimerait briller avec sa sélection : Robert Lewandowski. A 34 ans, le désormais buteur du FC Barcelone aura pour mission de faire dépasser la phase de groupes d’un Mondial à son pays pour la première fois depuis Mexico 1986. Souvent qualifiée dans les compétitions ces dernières années, la Pologne a trop souvent déçu.