PSG : Lionel Messi se dit «heureux de vivre» à Paris

Après une première saison compliquée à Paris, Lionel Messi s’est dit enfin épanoui et pleinement heureux dans la capitale. Et ses performances s’en ressentent sur le terrain avec le PSG.

Ce n’est plus le même Lionel Messi. Débarqué à Paris en août 2021, le septuple Ballon d’or a connu une adaptation et une première saison très compliquée avec le PSG. Il a même essuyé les sifflets d’une partie du Parc des Princes après l’élimination du club parisien en 8e de finale de la Ligue des champions. Mais un peu plus d’un an après son arrivée dans la capitale, en provenance de Barcelone, il a trouvé ses marques et a fini par s’adapter à sa nouvelle vie parisienne. Au point de s’y plaire.

«Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Les choses se sont passées très soudainement, je n’avais pas pour objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris», a confié le n°30 parisien dans un entretien accordé à la Confédération sud-américaine de football.

de retour à son meilleur niveau

Et cet épanouissement, aussi bien personnel que familial, se ressent sur le terrain. Depuis le début de ce nouvel exercice, l’ancien barcelonais (35 ans), qui s’apprête à disputer la Coupe du monde avec l’Argentine, a renoué avec son meilleur niveau. La preuve avec ses performances et ses statistiques, lui qui a marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives cette saison sous le maillot du PSG.

Mais s’il se sent mieux aujourd’hui, il a reconnu être passé par des moments très difficiles après avoir quitté Barcelone. Un départ auquel il ne s’attendait pas. «C’était dur, nous sommes restés toute notre vie au même endroit, je n’avais jamais déménagé et je ne savais pas ce que c’était de partir. Nous ne nous attendions pas à cela, c’est arrivé très vite et nous avons dû quitter Barcelone du jour au lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans un nouvel environnement. Nous avions notre vie à Barcelone, nos amis, nos habitudes, et nous nous sommes retrouvés dans un lieu différent, avec une autre langue, un autre football, un autre climat, j’ai beaucoup souffert de cela. C’était dur. Mais, aujourd’hui, je profite de tout y compris du football», a-t-il déclaré.

Et ces déclarations devraient plaire aux dirigeants parisiens, qui envisageraient sérieusement de prolonger le contrat de Lionel Messi, qui s’achève au mois de juin prochain.