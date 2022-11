Coupe du monde 2022 : ces 37 joueurs nés en France qui ne jouent pas pour les Bleus

Trente-sept joueurs participants à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar auraient pu porter le maillot de l’équipe de France.

Trente-sept joueurs de football nés en France participeront à la Coupe du monde au Qatar, qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre prochain, pour une nation étrangère. Dès le match d’ouverture de la compétition, Qatar-Équateur, Karim Boudiaf âgé de 32 ans et né à Rueil-Malmaison, jouera pour la sélection qatarienne. C’est du côté de la Tunisie (10) du Sénégal (9) et du Cameroun (8) que l’on peut retrouver le plus gros contingent de joueurs nés sur le territoire français.

Mais les pays africains ne sont pas les seuls à avoir des joueurs nés en France parmi les 26 joueurs qu’ils ont sélectionné pour aller au Qatar. Le joueur de Dortmund et la sélection portugaise, Raphaël Guerreiro est né au Blanc-Mesnil d’une mère française et d’un père portugais. Aymeric Laporte a décidé de jouer pour l’équipe d’Espagne et Armel Bella-Kotchap pour la formation allemande. À l’inverse, trois joueurs de l’équipe de France ne sont pas nés dans l’Hexagone.

Les 37 joueurs nés en France qui joueront avec un autre pays au Qatar

Qatar : Karim Boudiaf

Sénégal : Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Nampalys Mendy, Pape Gueye, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye

Tunisie : Mouez Hassen, Montassar Talbi, Nader Ghandri, Dylan Bronn, Waajdi Kechrida, Hannibal Mejbri, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Wahbi Khazri et Naim Sliti

Allemagne : Armel Bella-Kotchap

Espagne : Aymeric Laporte

Maroc : Romain Saïss et Sofiane Boufal

Cameroun : Devis Epassy, Jean-Charles Castelletto, Enzo Ebosse, Christopher Wooh, Olivier Ntcham, Karl-Toko Ekambi, Bryan Mbeumo et Georges-Kévin Nkoudou

Portugal : Raphaël Guerreiro

Ghana : Alexander Djiku, André Ayew, Elisha Owusu et Jordan Ayew

